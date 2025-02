Raubüberfall auf Juwelier: Prozess beginnt, Opfer noch traumatisiert

Ein Prozess gegen Baki B. wegen Raubüberfalls auf ein Juweliergeschäft hat am Landgericht Berlin begonnen. Das Opfer, Konstanze A., ist noch immer psychisch belastet und schilderte ihre traumatische Erfahrung als Zeugin. Der Angeklagte bestreitet die Beteiligung am Überfall, während die Staatsanwaltschaft ihn als Haupttäter sieht.

am Überfall und erklärt, dass die DNA-Fund auf einer abgeworfenen Schiebermütze nicht ausreichend beweisend ist. \An dem Tag der Tat soll Baki B. verkleidet mit einer Perücke an der Tür des Juweliergeschäfts geklopft haben und seinen Komplizen beim Durchsuchen der Räume und dem Diebstahl von 15.000 Euro Schmuck und Bargeld unterstützt haben. Konstanze A. erzählte dem Gericht, dass sie den Tätern während des Überfalls auf der Couch festgehalten wurde und die ganze Zeit auf die Waffe starrte. Auch heute noch plagen sie Nächte voller Albträume. \Die Staatsanwaltschaft will Baki B. als Haupttäter des Überfalls verurteilen. Der Verteidiger hingegen betont, dass die DNA-Fund auf der Schiebermütze nicht eindeutig auf den Angeklagten zurückzuführen sei und die Beweislage gegen seinen Mandanten unzureichend sei. Der Prozess wird eng verfolgt und von beiden Seiten mit großem Einsatz geführt





