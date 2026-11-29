Angebranntes Essen auf dem Herd sorgt in Hessen für eine mögliche Gefahrenlage. Ein Junge reagiert richtig - eine Schulung kommt ihm zugute.

Angebranntes Essen auf dem Herd sorgt in Hessen für eine mögliche Gefahrenlage. Ein Junge reagiert richtig - eine Schulung kommt ihm zugute. Rüsselsheim - Ein Neunjähriger hat bei Rauch entwicklung in einer Küche in Rüsselsheim umsichtig reagiert und sich sowie seine jüngere Schwester in Sicherheit gebracht.

Wie die Feuerwehr mitteilte, war in der Wohnung am Samstagvormittag Essen auf einem eingeschalteten Herd angebrannt und hatte die Küche verraucht. Der Rauchmelder schlug an. Der Junge erkannte demnach den Rauch, nahm seine Schwester an die Hand und verließ mit ihr die Wohnung. Seine Eltern hatten die Wohnung der Feuerwehr zufolge kurzzeitig verlassen.

Advertisement

Der Neunjährige setzte einen Notruf ab. Die Feuerwehr entrauchte die Wohnung mit einem Hochdrucklüfter - es entstand demnach außer einer Geruchsbelästigung kein weiterer Schaden. Der Junge hatte den Angaben zufolge kurz zuvor im Rahmen der Brandschutzerziehung an seiner Schule gelernt, wie er sich im Brandfall verhalten soll. Die Feuerwehr lobte ihn für sein umsichtiges Handeln.