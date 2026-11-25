Fünf Stunden lang kämpfen gut 170 Einsatzkräfte gegen das Feuer in einem Düngemittelwerk. Schweißarbeiten könnten die Ursache sein – doch die Ermittlungen laufen weiter.

Fünf Stunden lang kämpfen gut 170 Einsatzkräfte gegen das Feuer in einem Düngemittelwerk. Schweißarbeiten könnten die Ursache sein – doch die Ermittlungen laufen weiter. Poppendorf - Nach dem Feuer in einer Lagerhalle eines Düngemittelwerkes in Poppendorf dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache an.

Aussagen zur genauen Schadenshöhe "könnten derzeit nicht getroffen werden und sind Bestandteil der laufenden Ermittlungen", hieß es in einer Polizeimitteilung. Zunächst hieß es, dass Schweißarbeiten den Brand verursacht haben könnten. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer am Dienstag gegen 14.00 Uhr in einem Gebäude aus, in dem Düngemittel auf Förderbändern transportiert werden. Die Löscharbeiten waren nach etwa fünf Stunden beendet.

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Insgesamt waren 21 Feuerwehren mit gut 170 Personen im Löscheinsatz. Menschen wurden durch den Brand nicht verletzt. Anwohner waren wegen der starken Rauchentwicklung gebeten worden, Fenster und Türen geschlossen zu halten.