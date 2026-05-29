Rauchen: Das große Geldverschwendung-Potenzial und wie Sie es vermeiden können

Rauchen kostet nicht nur die Gesundheit, sondern auch ein Vermögen. Eine neue Analyse zeigt, dass Raucher im Laufe von Jahrzehnten sechsstellige Summen ausgeben. Wüssten Sie, wie viel Sie bis zu 186.000 Euro sparen und durch Investments sogar über 480.000 Euro aufbauen könnten? Die Rechnung des Vergleichsportals Verivox offenbart das enorme finanzielle Potenzial des Nikotinverzichts.

Rauchen ist nicht nur ein Gesundheitsrisiko, sondern auch eine erhebliche finanzielle Belastung. Laut aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts, die im Vorfeld des Weltnichtrauchertags am 31.

Mai veröffentlicht wurden, greifen rund 19,1 Prozent der Menschen in Deutschland ab 15 Jahren regelmäßig zu Zigaretten. Das bedeutet, dass etwa jeder fünfte Deutsche raucht. Diese Anzahl hat erhebliche Konsequenzen für den Geldbeutel. Das Vergleichsportal Verivox hat berechnet, wie viel Geld Raucher im Laufe der Jahre ausgeben - mit überraschend hohen Summen.

Basis der Berechnung ist der Konsum einer Packung Zigaretten pro Tag, was 20 Zigaretten entspricht. Der aktuelle Preis einer Packung liegt bei 9,40 Euro.

Zudem wurde von einer durchschnittlichen jährlichen Preissteigerung von 3,8 Prozent ausgegangen, was dem langjährigen Durchschnitt der letzten 20 Jahre entspricht. Über einen Zeitraum von zehn Jahren summieren sich die Ausgaben so auf 40.813 Euro. Nach zwanzig Jahren sind es bereits 100.075 Euro und nach dreißig Jahren erreichen die Kosten insgesamt 186.125 Euro. Diese Summe zeigt deutlich, wie sich die konsumtive Gewohnheit finanziell auswirkt.

Verivox hat zudem untersucht, was passieren würde, wenn man das Geld stattdessen in einen breit gestreuten Aktienfonds investieren würde. Konkret wurde ein Exchange Traded Fund (ETF) betrachtet, der den weltweiten Aktienmarkt abbildet. Bei einer angenommenen historischen Durchschnittsrendite von 7,5 Prozent pro Jahr nach Kosten - und unter der Annahme, dass alle Ausschüttungen wieder angelegt werden - könnte nach dreißig Jahren ein Depotvermögen von 549.416 Euro aufgebaut werden.

Interessant ist dabei, dass die monatlichen Sparbeträge im Modell mit der gleichen Rate wie die Zigarettenpreise steigen, also ebenfalls um 3,8 Prozent jährlich. Schon nach zehn Jahren wäre der Wert der ETF-Anteile auf etwa 58.800 Euro angewachsen. Dabei hätte der Anleger nur 69 Prozent dieses Betrags selbst eingezahlt, der Rest entfiele auf den Wertzuwachs durch Zinseszinseffekte.

Nach dreißig Jahren verschiebt sich das Verhältnis noch stärker: Von den insgesamt 549.416 Euro stammen nur noch etwa 34 Prozent aus den eigenen Einzahlungen, also rund 186.000 Euro. Der größte Teil - gut 363.000 Euro - resultiert aus der Kursentwicklung und den reinvestierten Dividenden. Bei einem Verkauf der Anteile nach dreißig Jahren müssten natürlich Steuern berücksichtigt werden. In Deutschland fallen Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von insgesamt 26,375 Prozent an, gegebenenfalls plus Kirchensteuer.

Nach Abzug dieser Steuern bliebe dem Anleger immer noch ein beträchtlicher Betrag von etwa 482.000 Euro. Verivox weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei dieser Modellrechnung um eine vereinfachte Betrachtung handelt. Die zugrunde gelegten Annahmen - insbesondere die konstant hohe Rendite von 7,5 Prozent pro Jahr - sind nicht garantiert. Aktienmärkte unterliegen Schwankungen und können Phasen erheblicher Verluste durchlaufen.

Historisch betrachtet hat jedoch noch niemand Geld verloren, der mindestens sechzehn Jahre lang regelmäßig in den Weltaktienindex MSCI World investiert hat. Die Rechnung illustriert somit eindrucksvoll den Vermögenseffekt des langfristigen Sparens im Vergleich zum fortgesetzten Konsum von Zigaretten. Rauchen aufzugeben kann also nicht nur der Gesundheit, sondern auch dem persönlichen Vermögen einen enormen Schub verleihen. Die Berechnungen dienen als Anhaltspunkt, um dieDimension der finanziellen Einbußen bewusst zu machen.





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