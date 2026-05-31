Rauchen kostet Vermögen: Was 30 Jahre Zigarettenkonsum wirklich bedeuten

Eine neue Analyse zeigt, dass ein täglicher Zigarettenkonsum von einer Schachtel über 30 Jahre hinweg mehr als 186.000 Euro kostet. Würde dieses Geld stattdessen in einen Weltaktien-ETF investiert, könnte ein Vermögen von über 549.000 Euro entstehen. Der Weltnichtrauchertag am 31. Mai rückt die finanziellen und gesundheitlichen Folgen des Rauchens ins Bewusstsein.

Rauchen belastet nicht nur die Gesundheit, sondern auch den Geldbeutel erheblich. Laut aktuellen Zahlen des Statistischen Bundesamts haben im vergangenen Jahr 2025 rund 19,1 Prozent der Menschen in Deutschland ab 15 Jahren zumindest gelegentlich zur Zigarette gegriffen.

Das entspricht etwa jedem Fünften. Anlässlich des Weltnichtrauchertags am 31. Mai hat das Vergleichsportal Verivox berechnet, welche finanziellen Dimensionen dieser Konsum annehmen kann - und wie groß die potenziellen Ersparnisse wären, wenn man das Geld stattdessen anlegen würde. Die Modellrechnung basiert auf einem Raucher, der täglich eine Packung mit 20 Zigaretten konsumiert.

Der aktuelle Durchschnittspreis liegt bei 9,40 Euro pro Packung. Unter der Annahme einer jährlichen Preissteigerung von 3,8 Prozent - entsprechend der durchschnittlichen Teuerung der letzten 20 Jahre - ergeben sich gewaltige Summen. Nach zehn Jahren summieren sich die Ausgaben auf 40.813 Euro, nach 20 Jahren auf 100.075 Euro und nach 30 Jahren auf stolze 186.125 Euro. Diese Zahlen verdeutlichen, dass Rauchen nicht nur eine gesundheitliche, sondern auch eine massive finanzielle Belastung darstellt.

Doch die Rechnung geht noch weiter: Würde der Raucher das Geld, das er für Zigaretten ausgibt, stattdessen in einen breit gestreuten Weltaktien-ETF wie den MSCI World investieren, könnte ein beachtliches Vermögen entstehen. Verivox hat auf Basis einer historischen Durchschnittsrendite von 7,5 Prozent pro Jahr nach Kosten und unter Berücksichtigung wieder angelegter Dividenden berechnet, dass nach 30 Jahren ein Depotwert von 549.416 Euro möglich wäre. Dabei würden die monatlichen Sparbeiträge entsprechend der jährlichen Zigarettenpreissteigerung von 3,8 Prozent erhöht.

Der Zinseszins-Effekt wirkt hier besonders stark: Bereits nach zehn Jahren hätte der ehemalige Raucher ETF-Anteile im Wert von rund 58.800 Euro, wovon nur 69 Prozent aus eigenen Einzahlungen stammen. Nach 30 Jahren entfallen nur noch rund 34 Prozent des Depotwerts auf eigene Einzahlungen, der Rest von gut 363.000 Euro ist Wertzuwachs. Natürlich sind solche Modellrechnungen mit Unsicherheiten behaftet. Die Aktienmärkte schwanken und können zeitweise erheblich einbrechen.

Dennoch zeigt die historische Entwicklung: Wer 16 Jahre oder länger regelmäßig in den MSCI World investiert hat, hat noch nie Verlust gemacht. Zudem sind die erzielten Gewinne steuerpflichtig: Bei einem Verkauf aller Anteile fallen Abgeltungsteuer und Solidaritätszuschlag in Höhe von insgesamt 26,375 Prozent an, plus gegebenenfalls Kirchensteuer. Nach Steuern blieben immer noch etwa 482.000 Euro übrig. Diese Zahlen verdeutlichen eindrucksvoll, welches Potenzial in der Investition statt Konsum steckt.

Der Weltnichtrauchertag ist daher ein guter Anlass, um über die finanziellen Vorteile eines rauchfreien Lebens nachzudenken - ganz abgesehen von den gesundheitlichen Aspekten





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