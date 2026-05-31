Rauchfrei-Hypnose mit Jan Becker feiert zweijähriges Bestehen

Die Rauchfrei-Hypnose mit Jan Becker hat erfolgreich Hunderte von Menschen von der Zigaretten-Sucht befreit. Zwei eineiige Zwillingsbrüder, Frank und Steffen, berichten von ihrer Erfahrung mit der Hypnose und wie sie ohne Nebenwirkungen aufhören konnten.

Die Rauchfrei-Hypnose mit Jan Becker feiert ihr zweijähriges Bestehen. Unter den erfolgreichen Neu-Nichtrauchern sind die eineiigen Zwillingsbrüder Frank und Steffen, die beide 63 Jahre alt sind.

Beide griffen 38 Jahre lang zur Zigarette und verqualmten etwa 35 Zigaretten am Tag. Dank der Rauchfrei-Hypnose hörten die beiden von einem auf den anderen Tag mit dem Rauchen auf und sind bis heute von der Sucht befreit. Der Anfang wurde gemacht im März 2025, als Frank die Online-Hypnose in nur 90 Minuten hinter sich brachte. Sein Zwillingsbruder Steffen folgte ihm im Oktober 2025.

Beide sagen, dass sie keinerlei Bedürfnis mehr haben, zu rauchen, und dass es ganz leicht aufzuhören war. Frank ist noch immer überrascht von der Mühelosigkeit, mit der er aufhören konnte. Es gab keine Nebenwirkungen wie Gereiztheit, Konzentrationsprobleme oder Gewichtszunahme. Er fühlt sich, als wäre er sein Leben lang Nichtraucher gewesen, auch in Situationen, in denen er immer geraucht hat.

Steffen erinnert sich, dass nur die Morgenzigarette zunächst eine Umgewöhnung war, aber nach zwei Wochen war auch das nicht mehr nötig. Er hat kein Bedürfnis nach Zigaretten und hat sogar Geld darauf verwettet, dass er es schaffen würde, nicht wieder anzufangen. Die Rauchfrei-Hypnose war für die Brüder ein voller Erfolg, finanziell und gesundheitlich. Beide leiden unter Asthma und Heuschnupfen und benötigen seit Jahren Asthmaspray.

Ohne das Nikotin-Laster ist das viel weniger geworden. Frank hat so inzwischen mehr als 3000 Euro gespart und gibt viel davon als Spende an Unicef und an Menschen in Aachen, die wenig haben. Er kaufte auch oft ein paar Tüten Essen und gibt diese als Spende an ein Obdachlosenheim





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