Rauchverbot in Baden-Württembergs Freibädern: Einige Raucher empfinden es als unfaire Diskriminierung

Ein Rauchverbot in Baden-Württembergs Freibädern ist am 1. Juni in Kraft getreten. Viele Raucher sind von diesem Verbot überrascht und empfinden es als unfaire Diskriminierung.

Ein Rauchverbot in Baden-Württemberg s Freibäder n ist am 1. Juni in Kraft getreten. Viele Raucher sind von diesem Verbot überrascht und empfinden es als unfaire Diskriminierung .

Sie argumentieren, dass Rauchen in der freien Natur nicht schädlich ist und dass das Verbot die sozialen Kontakte zwischen Rauchern behindern würde. Einige Raucher haben bereits aufgehört zu rauchen, aber die meisten sind von dem Verbot enttäuscht. Sie hoffen, dass die Regierung bald eine Zwischenlösung finden wird, wie zum Beispiel Raucherbereiche in den Freibädern, um die Raucher nicht vollständig aus der Gesellschaft auszuschließen.

Die Regierung hat jedoch bestätigt, dass das Rauchverbot in Kraft bleibt und dass diejenigen, die sich nicht an die neuen Regeln halten, mit Bußgeldern rechnen müssen. Die Bußgelder betragen bis zu 200 Euro für den ersten Verstoß und bis zu 500 Euro für den Wiederholungsfall. Die Betreiber der Freibäder müssen sich auch an die Vorgaben für Raucherkneipen oder Raucherräume halten, ansonsten drohen Strafen bis zu 3330 Euro oder sogar bis zu 6500 Euro im Wiederholungsfall.

Die Raucher in Baden-Württemberg hoffen, dass die Regierung bald eine Lösung finden wird, die ihre Bedürfnisse berücksichtigt





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