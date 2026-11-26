Vor dem MotoGP-Saisonfinale in Valencia fühlt sich Raul Fernandez (Trackhouse) müde. Insbesondere der Stress abseits der Rennstrecke macht ihm zu schaffen. Der Spanier mit einem ersten Fazit zu 2026.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Raul Fernandez reiste mit guten Ergebnissen im Gepäck nach Valencia zum MotoGP-Saisonfinale. In den letzten vier Rennen erzielte der Trackhouse-Aprilia-Pilot drei Podestplätze. Jetzt gilt es für ihn, noch einmal die letzten Kräfte zu mobilisieren, damit er das Jahr vor seinen heimischen Fans gut abschließen kann.

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«Ich finde, die Saison ist zu lang, ich bin sehr müde. Ein weiterer Punkt ist, dass wir in Valencia sind. Wir müssen für die spanischen Menschen zu viele Dinge machen», seufzte der aus Madrid stammende Fahrer am Donnerstag vor dem Rennwochenende.