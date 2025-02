Raumfahrtexperten bewachen potenziell gefährlichen Asteroiden

Ein Asteroid, der im Dezember entdeckt wurde, könnte 2032 auf der Erde einschlagen. Der potenzielle Einschlag wird von ESA und NASA beobachtet, um die Gefahr einzuschätzen. Wissenschaftler nutzen Weltraumteleskope, um die genaue Größe und Umlaufbahn des Asteroiden zu bestimmen.

Seit Tagen beschäftigt ein Asteroid die internationale Raumfahrgemeinschaft. Der Himmelskörper wurde am 27. Dezember mithilfe eines Teleskops in Chile entdeckt. Folgebeobachtungen haben ergeben, dass ein Einschlag des Asteroid en bei seiner übernächsten Begegnung mit der Erde am 22. Dezember 2032 nicht ausgeschlossen werden kann. Deshalb steht der Asteroid seit Tagen an der Spitze der Listen von ESA und NASA mit den aktuell gefährlichsten Himmelskörpern.

Die ermittelte Einschlagwahrscheinlichkeit liegt derzeit bei etwa 2 Prozent. Mit 98-prozentiger Sicherheit wird er die Erde also verfehlen. Gleichzeitig würde ein Einschlag nur lokal oder maximal regional Schaden anrichten, je nachdem wie groß er ist. Trotzdem sei die Situation so ernst, dass sie die Aufmerksamkeit derjenigen erfordert, die sich mit planetarer Verteidigung auseinandersetzen. Diese Menschen müssen aber mit begrenzten Daten auskommen, weil sich die Größe des Asteroiden mit Beobachtungen von der Erdoberfläche nur ungefähr ermitteln lasse.Um Klarheit über die Größe und Umlaufbahn des Asteroiden zu erhalten, sollen nun Weltraumteleskope eingesetzt werden. Das James Webb-Weltraumteleskop soll den Asteroiden erstmals Anfang März ins Visier nehmen und dann noch einmal im Mai. Auf diesem Weg sollen nicht nur Änderungen in der Wärmeabstrahlung sichtbar gemacht werden. Auch eine abschließende Messung der genauen Umlaufbahn planen die Verantwortlichen. Danach wird der Asteroid für mehrere Jahre nicht zu beobachten sein. Die Analysen mit dem Weltraumteleskop erfolgen im Rahmen von freigehaltener Beobachtungszeit, die für zeitkritische Kampagnen reserviert ist. Die Situation wird weiterhin eng beobachtet und es werden weitere Daten benötigt, um die genaue Gefahr einzuschätzen





heise_de / 🏆 20. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Asteroid Einschlag Weltraumteleskop ESA NASA Planete Verteidigung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Tomaten gegen Bluthochdruck: Ein Tag, ein Obst, ein SchutzEine spanische Studie zeigt, dass ein hoher Verzehr von Tomaten das Risiko für Bluthochdruck senken kann. Teilnehmer, die täglich mehr als 110g Tomaten aßen, hatten ein um 36% reduziertes Risiko für Hypertonie.

Weiterlesen »

Bad Bunnys „DTMF“ - Ein Stuhl, ein Album, ein virales MemeDer Januar ist bekannt für seine melancholische Stimmung. Social Media bietet keine Ablenkung, sondern eher politische Skandale und vermeintliche Lifestyle-Druck. In diesem Kontext bietet Bad Bunnys neues Album „DTMF“ eine willkommene Abwechslung. Mit Tracks über Trauer, Identität und Vergänglichkeit spricht der Künstler das kollektive Unwohlsein an. Das Cover mit den weißen Monobloc-Plastikstühlen hat sich zu einem viralen Meme entwickelt und symbolisiert die Verbindung zur Heimat und Nostalgie.

Weiterlesen »

2018 CN41: Dieser Himmelskörper ist kein Asteroid, sondern ein Tesla RoadsterMöchten Sie wirklich alle Artikel aus Ihrer Merkliste löschen? Diese Aktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

Weiterlesen »

Gefährlicher Asteroid: 2024 YR – Ein Blick auf die Zukunft der PlanetenverteidigungEin neu entdeckter Asteroid hat aufgrund vorläufiger Berechnungen Platz an der Spitze der gefährlichsten Himmelskörper erreicht. Obwohl das Risiko noch gering ist, zeigt die Situation die Notwendigkeit der Erforschung und Überwachung von Asteroiden im Sonnensystem.

Weiterlesen »

Harry Potter: Nur ein einziger Film hat ein verstecktes EndeGIGA-Experte für PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und Steam

Weiterlesen »

Ein Mann verlor versehentlich ein Krypto-Vermögen von 750 Millionen Euro auf einer MülldeponieEin IT-Ingenieur verlor versehentlich ein Vermögen von 750 Millionen Euro auf einer Mülldeponie. Seitdem versucht er, sein Geld zu erhalten.

Weiterlesen »