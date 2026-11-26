In knapp drei Wochen sollen mehrere Wohnungen in der Rigaer Straße 94 geräumt werden. In der Nacht brennt es in der Nähe des ehemals besetzten Hauses zweimal. Die Polizei rückte mit Hubschrauber an.

In knapp drei Wochen sollen mehrere Wohnungen in der Rigaer Straße 94 geräumt werden. In der Nacht brennt es in der Nähe des ehemals besetzten Hauses zweimal.

Die Polizei rückte mit Hubschrauber an. Berlin - Knapp drei Wochen vor der geplanten Räumung mehrerer Wohnungen sind in der Nähe des früher besetzten Hauses in der Rigaer Straße 94 eine Mülltonne und ein Sofa angezündet worden. Die Feuerwehr löschte die beiden Brände in der Nähe des Hauses, wie die Polizei mitteilte. Abgesichert wurden die Einsätze demnach von der Polizei.

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Ein Zusammenhang zu der Räumung werde geprüft. Gegen Mitternacht brannte laut Polizei zunächst die Mülltonne, zwei Stunden später ging die Couch in Flammen auf. Den ersten Feuerwehreinsatz unterstützte ein Polizeihubschrauber. Ein Verdächtiger wurde festgenommen - der 35-Jährige soll ein Regal in das zweite Feuer geworfen haben.