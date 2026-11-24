Gerichtsvollzieher stellen Räumungsbescheide für die Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain zu. Polizei sichert den Einsatz am 15. Dezember. Rechtstreit um das besetzte Haus.

Die Ära des besetzten Hauses an der Rigaer Straße 94 im Berliner Bezirk Friedrichshain neigt sich dem Ende zu. Nach Informationen der Axel Springer Verlagsgruppe haben Gerichtsvollzieher in den vergangenen Tagen mehrere Räumungsbescheide an die Bewohner zugestellt. Als verbindliches Datum für die Vollstreckung der Räumung ist der 15. Dezember festgelegt worden.

Polizei sichert massiven Einsatz am 15. Dezember

Die Polizei Berlin unterstützt die Vollstreckung des Räumungsbescheids mit Amtshilfe. Behördenkreise gehen von einem größeren Polizeieinsatz aus, um die Zwangsräumung durchzusetzen. Dies markiert den Höhepunkt eines jahrzehntelangen Konflikts zwischen den Behörden und den Bewohnern des Objekts, das als eine der bekanntesten Hochburgen der linksextremen Szene in Berlin gilt.

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Die Sicherheitsbehörden bereiten sich systematisch auf einen möglichen Widerstand vor. Die Präsenz der Polizei soll gewährleisten, dass die Räumung trotz der historischen und politischen Aufladung des Ortes kontrolliert abläuft. Die Entscheidung zur Zwangsräumung ist das Ergebnis einer intensiven Vorbereitung durch Justiz und Exekutive.

Gewalt in der Vergangenheit und aktuelle Ermittlungen

Die Bewohner haben die Berliner Behörden über viele Jahre in Atem gehalten. Die Geschichte des Hauses an der Rigaer Straße 94 ist geprägt von gewaltsamen Auseinandersetzungen. In der Vergangenheit legten die Besetzer illegale Tunnel an und verbarrikadierten das Gebäude gegen polizeiliche Maßnahmen. Bei Einsätzen auf der Rigaer Straße wurden Polizeistreifenwagen regelmäßig mit Steinen beworfen.

Auch Brandstiftungen gehörten zu den Taktiken der Bewohner. Immer wieder zündeten sie Barrikaden an, was häufige Einsätze von Polizei und Feuerwehr notwendig machte. Flaschen und Steine flogen dabei regelmäßig auf die Beamten. Zuletzt hatte sich die Situation vor dem Haus zwar etwas beruhigt, die historische Belastung bleibt jedoch ein zentraler Faktor in der aktuellen Debatte.

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Brisante neue Erkenntnisse der Ermittler könnten die Räumung zusätzlich beschleunigen. Laut Berichten der Welt sind sich die Staatsanwaltschaft und die Polizei sicher, dass sich einige der Täter der Anschläge auf die Berliner Stromversorgung im September 2025 und im Januar 2026 regelmäßig in diesem Haus aufhielten.

Jahrelanger Rechtsstreit um gültige Mietverträge

Hinter der drohenden Räumung steht ein komplexer, jahrelanger Rechtsstreit. Der Eigentümer des Gebäudes versucht bereits seit langem, die aktuellen Bewohner durch Räumungsklagen aus der Immobilie zu entfernen. Nach Einschätzung des Eigentümers verfügen die aktuellen Bewohner über keine gültigen Mietverträge für die Räumlichkeiten.

Zahlreiche Kündigungen wurden bereits vor Jahren ausgesprochen. Die Behörde und der Eigentümer argumentieren, dass frühere Bewohner mit nachgewiesenen Mietverträgen das Objekt längst nicht mehr bewohnen. Dies dient als juristische Grundlage für die aktuellen Räumungsbescheide, die nun vollstreckt werden sollen.

Im August 2025 war es bereits zu einer Großrazzia der Polizei gekommen. An diesem Tag rückten 700 Beamte aus, um die Identität der aktuellen Bewohner zu klären und festzustellen, gegen wen sich die Räumungsklagen konkret richten. Das Gericht hatte zuvor Durchsuchungsbeschlüsse für diese Maßnahme erlassen.

Interne Konflikte und fehlende Solidarität

Der polizeiliche Einsatz im August verlief zunächst ruhig, da offenbar niemand freiwillig die Tür öffnete. Um die verbarrikadierten Eingänge zu überwinden, setzten die Beamten eine Ramme und Sägen ein. Insgesamt durchsuchten die Polizeikräfte zunächst zwölf Wohnungen und trafen dabei 15 Personen an. Diese Maßnahmen dienten der Beweissicherung und Identitätsfeststellung.

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Die politische und soziale Dynamik im Umfeld des Hauses hat sich verändert. Sebastian Jungnickel teilte mit, dass Teile der ehemaligen Bewohner der Rigaer Straße 94 womöglich ab dem 15. Dezember vor der Räumung stehen könnten. Altmieter hätten ihren juristischen Kampf gegen die Räumungsbescheide aufgegeben.

Die Gründe für diese Kapitulation liegen unter anderem in politischen Differenzen mit den aktuellen Bewohnern. Im Kontext des Nahostkonflikts wirft die Gruppe der alten Mieter dem Haus Terrorverherrlichung sowie eine Annäherung an antisemitische Stereotypen vor. Es sei eine hässliche und gefährliche Struktur entstanden, der man sich nicht mehr verbunden fühle.

Offizielle Solidarität wird von dieser Gruppe nicht mehr geäußert. Die Worte "Wir werden sehen, was passiert" deuten auf eine Distanzierung hin. Die Einigkeit der Szene, die das Haus lange prägte, scheint damit brüchig geworden. Dies erleichtert den Behörden die Planung der Zwangsvollstreckung erheblich.

Status der Bestätigung und dezentrale Organisation

Trotz der konkreten Termine und der zugestellten Bescheide steht eine offizielle Bestätigung für den 15. Dezember und den genauen Umfang der Vollstreckung noch aus. Eine Anfrage von BILD an die Berliner Zivilgerichte blieb unbeantwortet. Die Gerichte haben sich bisher noch nicht zur Veröffentlichung des exakten Zeitplans geäußert.

Sprecher Sebastian Jungnickel verwies auf die dezentrale Organisation des Gerichtsvollzieherwesens in Berlin. Dies führt dazu, dass Informationen nicht zentral gebündelt und schnell veröffentlicht werden. Die Antwort auf konkrete Fragen zum Ablauf wird noch etwas Zeit in Anspruch nehmen.

Dieser bürokratische Hintergrund erklärt, warum die genauen Details zur Räumung der Rigaer Straße 94 erst im letzten Moment bekannt werden. Die Kombination aus rechtlicher Klärung, politischer Polarisierung und historischer Gewalt macht diesen Fall zu einem der aufmerksamkeitsstärksten in der Berliner Justizgeschichte. Der 15. Dezember wird somit zu einem Tag der Wahrheit für die Bewohner und den Eigentümer.