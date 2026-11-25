Am 15. Dezember werden Wohnungen in Rigaer Straße 94 geräumt. Die Polizei unterstützt den Gerichtsvollzieher. Der langjährige Streit mit der britischen Eigentümergesellschaft nähert sich einer Eskalation.

Am 15. Dezember stehen die Wohnungen im früheren Besetzerhaus Rigaer Straße 94 in Berlin-Friedrichshain auf der Räumungsliste. Die Bezirksvertretung und die Eigentümergesellschaft haben die Betroffenen in der vergangenen Woche offiziell über die bevorstehenden Maßnahmen informiert. Dies bestätigte der Sprecher der Berliner Zivilgerichte, Sebastian Jungnickel, gegenüber den Medien.

Polizeieinsatz und Amtshilfe

Der zuständige Gerichtsvollzieher hat die Polizei Berlin um Amtshilfe für die Räumung ersucht. Mit einem Großaufgebot der Beamten ist an jenem Tag im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg zu rechnen. Die linke Szene in der Hauptstadt hat sich gegen solche Räumungen in der Vergangenheit vehement zur Wehr gesetzt und demonstriert regelmäßig.

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Rechtliche Grundlagen und Vollstreckung

Die rechtliche Grundlage für das Vorgehen bildet eine Klage des Hausbesitzers gegen neun der aktuellen Bewohner. Diese Personen haben teilweise Vergleiche mit der Eigentümergesellschaft geschlossen, deren Sitz in Großbritannien liegt. Alle vorliegenden Gerichtsentscheidungen sind nach Auskunft von Sebastian Jungnickel vorläufig vollstreckbar, auch wenn sie noch nicht endgültig rechtskräftig sind.

Ausstehende Berufungsverfahren

Parallel laufen vor dem Landgericht Berlin noch fünf Berufungsverfahren. Eine gerichtliche Entscheidung zu diesen anhängigen Klagen ist für den 13. Januar 2027 geplant. In der Vergangenheit wurden die Klagen der Eigentümer meist aus formalen Gründen als unzulässig abgewiesen, sodass keine inhaltliche Prüfung der Ansprüche stattfand.

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Strittige Eigentumsverhältnisse

Ein zentrales Thema des Streits bleibt die Legitimation der britischen Gesellschaft nach dem Brexit. Die Frage steht im Raum, ob diese über die notwendige Berechtigung verfügt, Räumungsansprüche in Deutschland durchzusetzen. Diese rechtliche Grauzone hat zu einer langen Procedere geführt, die die Berliner Justiz seit Jahren beschäftigt.

Zusätzlicher Konflikt mit der Kadterschmiede

Zusätzlich zur Klage gegen die Mieter geht der Hausbesitzer gegen die illegale Kneipe Kadterschmiede vor. Die Betreiber nutzen seit Ende 2013 Räume im Seitenflügel ohne Vertrag. Nachdem das Landgericht der ersten Klage stattgab, legte die Eigentümergesellschaft Berufung beim Kammergericht Berlin ein. Ein Termin für diese Entscheidung steht noch aus.