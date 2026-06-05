Rayan Cherki: Ein Mega-Lob trotz Niederlage

Rayan Cherki, das Mittelfeld-Ass von Manchester City, absolvierte am Donnerstagabend sein erstes sechstes Länderspiel für Frankreich. Kurz vor der Pause sorgt er nach einer Konaté-Vorlage für die Führung. Beim 1:1 durch Doué steht er noch auf dem Platz, beim 1:2 durch Diallo war er sechs Minuten ausgewechselt.

Trotz der Niederlage herrscht keine Unruhe bei der französischen Fußball nationalmannschaft. Ein Star, der sich in der Öffentlichkeit nicht immer positiv präsentiert, kassiert sogar ein Mega-Lob.

Rayan Cherki, das Mittelfeld-Ass von Manchester City, absolvierte am Donnerstagabend sein erstes sechstes Länderspiel für Frankreich. Kurz vor der Pause sorgt er nach einer Konaté-Vorlage für die Führung. Beim 1:1 durch Doué steht er noch auf dem Platz, beim 1:2 durch Diallo war er sechs Minuten ausgewechselt. Der französische Sportjournalist Daniel Riolo erklärt gegenüber, dass sie eine Meisterleistung von Cherki gesehen haben, aber sie müssen abwarten, inwieweit sie ihm die Schlüsselrolle geben können.

Er hat die Verantwortung übernommen, er hatte viele Ballkontakte, sie haben ihn gesucht, er hat das Spiel gelenkt und die technischen Qualitäten gezeigt, was sie das 'kleine Genie auf der Zehnerposition' nennen. Das war etwas, was sie nicht gewohnt waren. 20 bis 25 Jahre lang hatten sie keinen Spieler wie ihn, der das Spiel der französischen Nationalmannschaft so lenken konnte. Das entsprach nicht der Deschamps-Tradition. Wem haben sie seit Zidane die Schlüsselrolle anvertraut?

Sie haben keinen anderen Spieler. Dort haben sie ihn auf die Zehnerposition gestellt, und jeder Ball lief über ihn. Er hat es gewagt, Dinge auszuprobieren und akzeptiert, dass er einige Chancen verfehlt hat. Das muss man bei einem solchen Spieler akzeptieren.

Der ehemalige Luxemburg-Verteidiger Maxime Chanot hält dagegen und erklärt, dass man nicht mit Cherki in den Wettbewerb starten kann. Der Wettbewerb ist viel zu schnelllebig. Er hat eine sehr gute erste Hälfte gespielt, aber das reicht bei Weitem nicht aus, um ihm jetzt schon zu vertrauen. Es ist riskant, ihn gleich zu Beginn des Wettbewerbs aufzustellen, wo es doch Didier Deschamps' letzter ist und man mit Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé und Michael Olise Spieler im selben Spielmacherstil hat





SPORTBILD / 🏆 90. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Rayan Cherki Manchester City Frankreich Fußballnationalmannschaft Didier Deschamps Kylian Mbappé Ousmane Dembélé Michael Olise

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Oberbürgermeisterwahl in Sachsen: Zieht ein „Freier Sachse“ ins Rathaus ein?In Aue-Bad Schlema tritt am Sonntag ein Rechtsextremer gegen einen CDU-Kandidaten für den Oberbürgermeisterposten an. Das Rennen wird knapp werden.

Read more »

Pokémon GO bringt erstmals Mega-Panzaeron - Alle Inhalte & Boni des Super-Mega-Raids im JuniMega-Panzaeron erscheint bald in Pokémon GO. Wie gestaltet sich sein eigener Super-Mega-Raid-Tag? Wir schauen uns die Inhalte an.

Read more »

Infineon-Aktie knickt ein: Setzen nach der Rekordjagd jetzt die großen Gewinnmitnahmen ein?Beim bayerischen Halbleiterhersteller Infineon Technologies hat sich das Blatt drastisch gewendet. Nachdem das Papier des DAX-Konzerns erst vor wenigen Tagen ein historisches Allzeithoch markierte, schlagen

Read more »

BÖRSENKOMPASS-PORTFOLIO: ein Interview, zwei Analysen, zwei Stops und ein ZielWir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 67%. In dieser Woche haben gab es zwei Analysen und ein Exklusivinterview. Heute platzieren wir zwei Stops, ändern eine Einstufung und heben ein Ziel an.

Read more »