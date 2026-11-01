Razer Naga V3 Pro Test: MMO-Maus für 199,99 Euro im Detail

Der Praxistest der Razer Naga V3 Pro zeigt: Diese MMO-Maus mit 199,99 Euro bietet hohe Vielseitigkeit und lange Akkulaufzeit, ist aber für Shooter weniger geeignet.

Razer hat mit der Naga V3 Pro eine neue Referenzmaus für Multiplayer-Online-Spiele vorgestellt, die mit einem Preis von 199,99 Euro im oberen Preissegment angesiedelt ist. Derzeit liegt der niedrigste ermittelte Marktpreis bei 179,19 Euro, was laut Preishistorie einen neuen Tiefststand darstellt. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die spezifische Eingabefunktionen für komplexe Spielegenres benötigen und bereit sind, für diese Ausstattung zu investieren. Im Vergleich zu ultraleichten Einsteigegeräten bietet diese Maus einen signifikanten Komfortgewinn durch eine Vielzahl frei belegbarer Tasten.

Anpassbare Seitenteile für diverse Genres

Die technische Grundlage bilden drei magnetisch befestigte Seitenteile, die den Nutzer schnell auf verschiedene Spielstile einstellen können. Ein Panel verfügt über zwei Daumentasten und eignet sich für klassische Gaming-Szenarien. Ein weiteres Modul mit sechs Daumentasten stellt einen Kompromiss für MOBAs und Spiele mit zahlreichen Fähigkeiten dar. Das umfangreichste Tastenfeld mit zwölf Daumentasten ist primär für MMORPGs wie World of Warcraft konzipiert. Über die Software Razer Synapse lassen sich insgesamt bis zu 23 Tastenfunktionen individuell konfigurieren, was eine hohe Anpassung an persönliche Spielgewohnheiten ermöglicht.

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Die Verarbeitung der magnetischen Panels ist laut Test sehr solide, da sie fest sitzen, aber innerhalb weniger Sekunden gewechselt werden können. Ein weiterer flexibler Bestandteil ist eine zusätzliche Taste für den Ringfinger, die bei Bedarf mechanisch deaktiviert werden kann. Diese Bauweise erlaubt es Spielern, die zwischen unterschiedlichen Genres wechseln, eine einzelne Maus für mehrere Anwendungsbereiche zu nutzen. Die Flexibilität steht dabei im Mittelpunkt des Designs, da nicht jedes Genre die gleiche Anzahl an Befehlen erfordert.

Spezifikationen und Sensorik im Überblick

Im Herzen des Geräts arbeitet der optische Focus-Pro-50K-Sensor der dritten Generation. Dieser liefert eine Auflösung von bis zu 50.000 DPI, eine Tracking-Geschwindigkeit von 930 IPS und eine maximale Beschleunigung von 90 G. Für die Klicks sorgen optische Razer-Switches der vierten Generation, die eine Lebensdauer von 100 Millionen Klicks versprechen. Die Konnektivität erfolgt über die Razer Hyperspeed-Technologie mit 2,4-GHz-Funk, alternativ ist eine Verbindung per Bluetooth oder kabelgebunden über USB-C möglich. Die Abfragerate liegt standardmäßig bei 1.000 Hertz.

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Über optionales Zubehör können höhere Polling Rates aktiviert werden, wie beispielsweise 4.000 Hertz. Das Mausrad wird als Hyperscroll-Tilt-Wheel der zweiten Generation bezeichnet und bietet verschiedene Rasterungsstufen sowie einen Freilaufmodus. Die seitliche Kippfunktion des Rades wird im Test jedoch als zu leichtgängig kritisiert. Die Akkulaufzeit gibt der Hersteller mit bis zu 155 Stunden über 2,4-GHz-Funk und bis zu 280 Stunden über Bluetooth an. Diese Werte sind für Gaming-Mäuse in dieser Preisklasse durchaus konkurrenzfähig und reduzieren die Notwendigkeit häufigen Ladens.

Praxistest und Nutzererfahrungen

Ein wöchentlicher Praxistest umfasste den Einsatz bei der Arbeit sowie in Titeln wie World of Warcraft, League of Legends, Overwatch und Counter-Strike. Das Testgerät wog 117 Gramm, was im Vergleich zu ultraleichten Gaming-Mäusen als schwer empfunden wird. Dennoch liegt die Maus laut dem Tester Sattler auch bei längeren Sessions angenehm in der Hand. Die hohe Vielseitigkeit und die unkomplizierte Wechselmöglichkeit der Seitenteile wurden als große Stärken hervorgehoben. Besonders im MMORPG-Bereich erwies sich das Zwölf-Tasten-Panel als praktisch, um Fähigkeiten direkt auszulösen.

Allerdings gab es auch Kritikpunkte zu vermelden. Die äußeren Tasten des umfangreichen Panels waren bei den eher kleinen Händen des Testers nicht immer bequem erreichbar. Zudem führte der geringe Auslösewiderstand gelegentlich zu unbeabsichtigten Eingaben bei hektischen Mausbewegungen. Für schnelle, präzise Shooter-Bewegungen ist das Gerät daher weniger gut geeignet als deutlich leichtere Alternativen. Der Tester empfand das übersichtlichere Sechs-Tasten-Panel daher als angenehmere Wahl für Einsteiger und MOBA-Spieler.

Die Akkulaufzeit überzeugte im Alltagstest, indem die Maus vier Tage ohne Nachladen durchhielt, obwohl sie teilweise rund 16 Stunden täglich eingeschaltet war. Die Funkverbindung funktionierte tadellos. Negative Punkte waren das relativ hochfrequente Klickgeräusch der Haupttasten und die Software Razer Synapse, die als unnötig kompliziert empfunden wurde und ab und zu abstürzte. Das Fazit fällt dennoch positiv aus: Wer regelmäßig zwischen MMOs, MOBAs und Shootern wechselt, erhält eine außergewöhnlich vielseitige Maus, während reine Shooter-Spieler eher zu leichteren Modellen greifen sollten.