Razer Raiju V3 Pro Signature Edition: 369 Euro für limitierte Luxusversion

Razer bringt die Raiju V3 Pro Signature Edition für 369 Euro auf den Markt. Die limitierte Version wiegt mehr als das Standardmodell und kostet doppelt so viel.

Razer gibt mit der neuen Raiju V3 Pro Signature Edition den Weg für eine hochpreisige Luxusvariante seines Controllers frei. Für dieses limitierte Modell verlangt der Hersteller einen Preis von 369 Euro. Im Vergleich dazu liegt das reguläre Standardmodell im Handel bereits für rund 180 bis 200 Euro vor. Die luxuriöse Ausgabe kostet damit etwa das Doppelte der Basisversion und richtet sich an Sammler und Enthusiasten, die Wert auf exklusive Materialien legen.

Luxusmaterialien rechtfertigen hohen Aufpreis

Razer begründet den signifikanten Preisunterschied primär mit der aufwendigeren Gehäusekonstruktion und der Verwendung einer besonders stabilen Magnesiumlegierung. Die Auflage ist strikt auf 1.337 einzeln nummerierte Exemplare begrenzt. Zu den exklusiven technischen und ästhetischen Extras gehört ein lasergraviertes Glas-Touchpad. Zudem wurden mikrostrukturierte TPU-Griffe und im Double-Shot-Verfahren gefertigte PBT-Tasten verbaut, die eine einheitlich mattschwarze Gestaltung mit dezenten Symbolen aufweisen. Diese Materialien sollen den Griff und das visuelle Erscheinungsbild im Vergleich zum Standardmodell deutlich erhöhen.

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Gewichtsmehrung trotz offener Magnesiumkonstruktion

Trotz des offenen Magnesium-Exoskeletts, das Teile der Elektronik sichtbar werden lässt, bringt die Signature Edition 260 Gramm auf die Waage. Nach den eigenen Gewichtsangaben von Razer ist sie damit sogar zwei Gramm schwerer als das reguläre Modell. Kunden, die sich durch den hohen Aufpreis insbesondere einen deutlich leichteren Controller versprochen hatten, werden hier enttäuscht. Die Nutzung von Magnesium allein reicht also nicht aus, um das Gewicht gegenüber der Standardvariante zu senken, da andere Komponenten nahezu identisch bleiben.

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Technische Details und Hyperpolling Wireless

Bei der eigentlichen Eingabetechnik übernimmt die Signature Edition einen Großteil der Technik des günstigeren Raiju V3 Pro. Ein wesentlicher Unterschied betrifft jedoch die Polling-Rate am PC. Während das Standardmodell nur per USB-Verbindung eine Abtastrate von 2.000 Hz erreicht, unterstützt die Signature Edition laut Razer Hyperpolling Wireless und erzielt ebenfalls bis zu 2.000 Hz kabellos. Eine vergleichbare Angabe zur kabellosen Abtastrate am PC fehlt für die Signature Edition bisher offiziell. Für das Standardmodell an der PlayStation 5 nennt Razer zudem eine kabellose Abtastrate von 250 Hz.

Verkaufsstart am 10. November 2026

Der Verkauf der limitierten Raiju V3 Pro Signature Edition beginnt am 10. November 2026. Der Vertrieb erfolgt ausschließlich über Razer.com sowie ausgewählte Razer Stores. Einzelheiten zu den genauen Verkaufszeiten und regionalen Runden wird der Hersteller am 6. November bekannt geben. Die Vergabe der 1.337 nummerierten Exemplare erfolgt strikt nach Bestelleingang. Es bleibt abzuwarten, ob sich die geringfügigen technischen Unterschiede und das edlere Design für die Zielgruppe wirklich vom hohen Preisunterschied rechtfertigen lassen.