Razgatlioglu stürzt beim Superbike-Test auf Phillip Island

Superbike-Weltmeister Toprak Razgatlioglu hatte einen schweren Start in die Testfahrt auf Phillip Island. Der Türke stürzte zu Beginn der ersten Session, nachdem er sich bereits im Vorfeld durch eine Verletzung eingeschränkt sah. Nicolo Bulega (Ducati) setzte sich mit der schnellsten Zeit an die Spitze des Feldes.

Das Testfahren der Superbike-Weltmeisterschaft auf Phillip Island begann für den Weltmeister Toprak Razgatlioglu mit einem bitteren Sturz . Der Türke fiel zu Beginn der ersten Session und musste die restliche Session überspringen, da sich sein bereits verletzter Zeigefinger anschwellte. Nicolo Bulega (Ducati) setzte sich mit der schnellsten Zeit an die Spitze.

Die Superbike-Piloten haben am Montag und Dienstag zwei 120-minütige Sessions Zeit, um ihre Bikes auf der Strecke zu testen, bevor die Weltmeisterschaft am kommenden Wochenende in Australien startet. Besonders spannend ist die Performance der neuen Bimota KB998 und der neuen Homologation der BMW M1000RR. Sämtliche Rekorde auf Phillip Island liegen bei Vizeweltmeister Nicolo Bulega, der 2024 eine beeindruckende Rookie-Saison zeigte. Der Italiener aus dem Ducati-Werksteam hält mit 1:27,916 min den Pole-Rekord und hat mit 1:28,564 min die schnellste Rennrunde aufgestellt. Bulega sorgte in der ersten Session am Montagmittag für die erste nennenswerte Bestzeit mit 1:29,723 min. Während Razgatlioglu beim Test in Jerez und Portimao aufgrund seiner Verletzung bereits eingeschränkt fahren konnte, musste er nach dem Sturz auf Phillip Island die Testfahrt vorzeitig abbrechen. Die zweite Session wurde von einem Stromausfall unterbrochen und später um 10 Minuten verlängert. Ein weiterer Sturz von Jonathan Rea (Pata Yamaha) führte zu einer erneuten Unterbrechung. Am Ende der ersten Testtag führte Bulega vor seinen Markenkollegen Danilo Petrucci, Andrea Iannone und Alvaro Bautista. BMW-Fahrer Michael van der Mark erreichte mit der schnellsten BMW nur Position 10.





