Zwei Geschäftsführer sollen bei der Betreuung junger Geflüchteter falsche Zahlen angegeben haben. Was Ermittler jetzt prüfen.

Zwei Hamburger Geschäftsführer sollen sich mit falschen Angaben zu hohe Fördergelder für die Jugendhilfe erschlichen haben. Sie betrieben Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in Hamburg und kassierten dafür staatliche Leistungen in Millionenhöhe.

Doch zwei Geschäftsführer sollen sich mit falschen Angaben zu hohe Fördergelder erschlichen haben. Am Mittwochmorgen rückte die Polizei zur Razzia aus. Dem Einsatz waren monatelange Ermittlungen des für Wirtschaftskriminalität zuständigen Landeskriminalamts wegen des Verdachts des gemeinschaftlichen und gewerbsmäßigen Betrugs vorausgegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren die beiden Männer Inhaber und Geschäftsführer eines Unternehmens, das Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen betrieb.

Advertisement

Advertisement

Das Unternehmen schloss Verträge über die Bereitstellung von Wohnunterkünften und die Betreuung von überwiegend geflüchteten Jugendlichen und jungen Erwachsenen ab. Seit April 2019 erhielt das Unternehmen dafür Förder- und Betreuungsleistungen in Höhe eines mittleren einstelligen Millionenbetrags. Die beiden deutschen Geschäftsführer stehen im Verdacht, in ihren jährlichen Erklärungen bewusst falsche Angaben zur Zahl der zu betreuenden Personen gemacht zu haben. So sollen sie sich zu hohe staatliche Förderleistungen verschafft haben.