Deutschlandweite Durchsuchungen und Festnahmen in drei Bundesländern: Im Visier der Ermittler stehen mehrere Jugendliche. Was hat das mit der Internetgruppe „Terror 18“ zu tun?

Die Bundesanwaltschaft hat drei mutmaßliche Mitglieder einer rechtsextremistischen Terrorgruppe festnehmen lassen. Sie wirft den Jugendlichen im Alter von 14 bis 15 Jahren die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung vor.

Unter anderem soll die Gruppe einen Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen geplant haben. In mehreren Bundesländern fanden Durchsuchungen statt. Die Vereinigung soll aus der sich schnell radikalisierenden Internetgruppe „Terror 18“ entstanden sein.

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„Die Mitglieder dieser Gruppierung eint eine tiefe Ablehnung der politischen und demokratischen Verhältnisse in der Bundesrepublik Deutschland“, heißt es in einer Mitteilung der Bundesanwaltschaft. Ihr Ziel sei es gewesen, im Namen von „Terror 18“ schwerste Straftaten zu begehen - vor allem Brandstiftung und Gewalttaten bis hin zur gezielten Tötung von Ausländern und politischen Gegnern. Zu der Gruppe sollen auch drei weitere Beschuldigte gehören, die bereits in Untersuchungshaft sitzen.

Die Bundesanwaltschaft hat nun auch die Ermittlungen gegen diese drei Verdächtigen von den bisher zuständigen Staatsanwaltschaften übernommen. Die Festnahmen am Mittwoch erfolgten im brandenburgischen Landkreis Teltow-Fläming, dem niedersächsischen Landkreis Helmstedt und in Itzehoe in Schleswig-Holstein. Zeitgleich fanden bundesweit Durchsuchungen statt - in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Brandenburg und Niedersachsen. Die Durchsuchungen richteten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft auch gegen vier weitere Verdächtige im Alter von 14 bis 16 Jahren, die auf freiem Fuß sind.

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Ihnen werde teils die Unterstützung der terroristischen Vereinigung, teils die Nichtanzeige geplanter Straftaten vorgeworfen. Zwei der festgenommenen Beschuldigten sollen heute einem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt werden, der darüber entscheidet, ob die Jugendlichen in Untersuchungshaft kommen. Der dritte Beschuldigte wird am Amtsgericht Helmstedt vorgeführt. Bei mein idowa folgen Sie Orten, Themen und Autoren.

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