Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln gegen die Ultras-Gruppierung Dynamo Dresden. Bei massiven Razzien wurden Festnahmen vorgenommen und Objekte durchsucht. Der Verein kritisiert die Vorgehensweise. Hier sind die Details.

Bei einem beispiellosen Polizeieinsatz in Dresden wurden am Samstag nach dem Zweitligaspiel von Dynamo Dresden gegen den FC St. Pauli massive Maßnahmen gegen die Gruppierung " Ultras Dynamo" durchgeführt. Die Behörden ermitteln wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung, wie die Polizei nach dem ungewöhnlichen Einsatz mitteilte. Insgesamt standen 1.000 Polizeibeamten aus mehreren Bundesländern im Einsatz. Ein Großaufgebot umstellte den vornehmlich mit Mitgliedern der Gruppierung besetzten K-Block des Dresdner Stadions.

Kern der Ermittlungen und Razzien

Die Staatsanwaltschaft und die Polizei gehen von einer streng hierarchisch organisierten Struktur innerhalb der etwa 450 Personen zählenden Gruppe aus. Im Rahmen dieser Ermittlungen wurden etwa 30 Objekte durchsucht. Diese Maßnahmen erstreckten sich neben Wohnungen und Gebäuden in Dresden sowie punktuell an anderen Orten im Freistaat Sachsen auch auf das Klubhaus der "Ultras Dynamo" und einen Container hinter dem K-Block des Stadions. Bei den Ermittlungen steht der Verdacht schwerer Straftaten im Mittelpunkt. Aus der Gruppe wurden vier Beschuldigte im Alter von 29, 33, 36 und 38 Jahren festgenommen und noch am Abend einem Haftrichter vorgeführt. Drei der Beschuldigten befinden sich derzeit in Untersuchungshaft.

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Den Festgenommenen werden unter anderem schwerer Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung sowie Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz vorgeworfen. Bereits seit April 2024 laufen nach Angaben der Behörden Ermittlungen gegen die Beschuldigten. Nun liegen weitere Erkenntnisse zur Struktur und zu den Aktivitäten der Gruppierung vor. Das Heimspiel am Samstag wurde bewusst für den Einsatz gewählt, um Beweismittel gebündelt an einem Ort sicherzustellen, sagte ein Polizeisprecher. Es gehe darum, nachzuweisen, dass es sich um eine Gruppierung handelt, die sich unter identitätsstiftenden Symbolen vereint.

Positionen der Polizei und des Vereins

Der Leitende Polizeidirektor der Polizeidirektion Dresden, Jens Uhlmann, betonte, dass der Einsatz sich ausdrücklich nicht gegen friedliche Fußballfans, sondern gezielt gegen mutmaßliche Straftäter richtete. Er erklärte, man habe klar zwischen Mitgliedern der Gruppierung sowie Unbeteiligten differenziert und auch den Witterungsbedingungen Rechnung getragen. Der Zweitligist SG Dynamo Dresden wurde von dem Einsatz jedoch überrascht. In einer Stellungnahme heißt es, der Verein sei im Vorfeld in keiner Weise über die Maßnahmen informiert worden. Erst mit deren Durchführung wurde die Vereinsführung mit dem Sachverhalt konfrontiert.

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Dynamo-Geschäftsführer Stephan Zimmermann erklärte, die Vereinsführung werde zunächst alle verfügbaren Fakten zusammentragen und bewerten, um sich ein eigenes, vollständiges Bild der Situation zu verschaffen. Erst auf dieser Grundlage könne man die Vorgänge umfassend einordnen. Dabei werde man insbesondere auch auf die Verhältnismäßigkeit der bei uns am Stadion im Rahmen eines Heimspiels durchgeführten Maßnahmen blicken. Nach jetzigem Stand ist diese in Anbetracht der Tatsache, dass dort mehrere hundert unbeteiligte Menschen stundenlang in der Kälte verharren mussten, stark anzuzweifeln. Der Verein stehe weiterhin für einen konstruktiven Dialog mit allen beteiligten Institutionen und werde die Öffentlichkeit informieren, sobald belastbare Erkenntnisse vorliegen.

Reaktionen und Folgeschritte

Auch das Fanprojekt Dresden, das unter anderem vom Jugendamt der Stadt Dresden, dem Land Sachsen und der Bundesliga (früher DFL) gefördert wird, wurde durchsucht. Ronald Beć, Leiter des Fanprojekts, bestätigte der "Sportschau", dass er aufgrund eines Alarms darüber informiert worden sei. Die Polizei habe sich gewaltsam Zutritt zu den Räumen verschafft. Beć nannte dies eine krasse Maßnahme und verwies darauf, dass das Projekt Anlaufstelle und Schutzraum für Jugendliche ist. Er erklärte, wie es weitergeht, weiß er nicht, denn dadurch geht natürlich massiv Vertrauen verloren. Er äußerte sich erstaunt über die Razzia, da Sachsens Innenminister Armin Schuster die Präventivarbeit der Fanprojekte noch vor etwa zwei Wochen gelobt hatte.