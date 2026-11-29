Der K-Block von Dynamo Dresden ist umstritten, dort stehen die Ultras - am Samstag wird er von 1000 Polizisten umstellt. Die Großrazzia sorgt für viel Aufregung und wird auch die Politik in Sachsen beschäftigen.

Bei Dynamo Dresden sorgt die Polizei für mächtig Aufregung. Der K-Block von Dynamo Dresden ist umstritten, dort stehen die Ultras - am Samstag wird er von 1000 Polizisten umstellt.

Die Großrazzia sorgt für viel Aufregung und wird auch die Politik in Sachsen beschäftigen. Der Großeinsatz der Polizei gegen die Ultra-Fanszene von Dynamo Dresden bekommt ein parlamentarisches Nachspiel. Der innenpolitische Sprecher der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen, Sebastian Wippel, kündigte an, seine Partei werde eine Sondersitzung des Innenausschusses im Landtag beantragen. Diese solle bereits in der nächsten Woche stattfinden.

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Wippel sagte in einem von seiner Fraktion verbreiteten Video, die AfD wolle von Innenminister Armin Schuster und vorrangig von der Staatsanwaltschaft hören, was die Gründe für den Einsatz waren. Es seien selbst Familienväter mit ihren Kindern davon betroffen gewesen. Der Einsatz werfe eine Reihe von Fragen auf. Es stelle sich etwa die Frage, warum bei dem Einsatz Fans ihre Schals und den Ultras ihre Blockfahne genommen werden mussten - das sei ja quasi das Herz der Ultras.