450 Dynamo-Fans wurden eingekesselt, mehrere Objekte durchsucht. Jetzt äußert sich die Polizei – und der Klub reagiert verwundert.

Nach dem Spiel gegen St. Pauli wurden Hunderte Dynamo-Fans eingekesselt. Was die Polizei sicherstellte – und warum der Klub verwundert ist.kaum zu überbieten. Zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit führten zur bitteren 1:2-Niederlage des Kiezklubs.

Für noch mehr Aufsehen sorgten dann aber die Szenen, die sich nach Abpfiff abspielten. DieNach Abpfiff kesselte die Dresdner Polizei, die von Einsatzkräften aus Bayern, Berlin und der Bundespolizei sowie von mehreren sächsischen Polizeidienststellen unterstützt wurde, rund 450 Dynamo-Fans ein. Insgesamt waren 1000 Polizeibeamte im Einsatz. Es ging um Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung.

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Konkret ermittelt die örtliche Staatsanwaltschaft gegen 87 Mitglieder der Gruppe „Ultras Dynamo“, von denen einige unter den Eingekesselten gewesen sein sollen. Die Ermittlungen in diesem Verfahren dauern bereits seit April 2024 an, wie die Polizei mitteilte.