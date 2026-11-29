450 Dynamo-Fans wurden eingekesselt, vier Menschen festgenommen. Der Klub reagiert mit großer Verwunderung.

Nach dem Spiel gegen St. Pauli wurden Hunderte Dynamo-Fans eingekesselt. Was die Polizei sicherstellte – und warum der Klub verwundert ist.kaum zu überbieten. Zwei Gegentreffer in der Nachspielzeit führten zur bitteren 1:2-Niederlage des Kiezklubs.

Für noch mehr Aufsehen sorgten dann aber die Szenen, die sich nach Abpfiff abspielten. Dieüberschattete das dramatische Zweitliga-Spiel. Die Polizei zog ein Zwischenfazit, Dynamo Dresden reagierte derweil „mit großer Verwunderung“. Die AfD-Landtagsfraktion in Sachsen kündigte zudem an, eine Sondersitzung des Innenausschusses zu beantragen.

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Nach Abpfiff kesselte die Dresdner Polizei, die von Einsatzkräften aus Bayern, Berlin, und weiteren Teilen Sachsens sowie von der Bundespolizei unterstützt wurde, rund 450 Dynamo-Fans ein. Insgesamt waren 1000 Polizeibeamte im Einsatz. Es ging um Ermittlungen wegen des Verdachts der Bildung beziehungsweise der Mitgliedschaft in einer kriminellen Vereinigung. Konkret ermittelt die örtliche Staatsanwaltschaft gegen 87 Mitglieder der Gruppe „Ultras Dynamo“, von denen einige unter den Eingekesselten gewesen sein sollen.