RB‑Kapitän Luka Raum erzielte erstmals in der Saison ein Tor gegen Augsburg dank einer innovativen Carbon‑Einlegesohle von Solestar, die Stabilität und Kraftübertragung verbessert. Das Geheimnis des Schuhs beeinflusst auch seine Spielweise über das ganze Feld hinweg.

Luka Raum, Kapitän von RB Leipzig, erzielte in der aktuellen Saison sein erstes Tor, als die Mannschaft den 1. FC Augsburg mit 5:2 besiegte. Das Triumgifeld kam aus 20 Metern, als Raums Freistoß dank einer Solestar ‑Einlegesohle direkt ins Netz flog. Dieses Ereignis illustriert, wie die neue Carbon‑Einlegesohle die Kontrolle und Kraft im Spiel von Raum verbessert hat.

Technisches Detail der Solestar‑Einlegesohle

Die Einlegesohle, in Zusammenarbeit zwischen Solestar und Raum entwickelt, enthält ein kleines Carbon‑Element im Kern. Solestar ist ein Berliner Unternehmen, das sich auf Leistungs- und sportspezifische Bausatzlösungen spezialisiert hat. Der Schuh liefert Kraftübertragung von der Ferse bis zum Vorfuß und verhindert Fehlstellungen während schneller Richtungswechsel.

Also read Florian Wirtz: Carragher nennt Tor gegen Crystal Palace glücklich

Sportwissenschaftler und Solestar-Co‑Gründer Oliver Elsenbach erklärt, dass die Carbon‑Einlegesohle die Stabilität bei extremen Belastungen erhöht. Er betont, dass die Empfindung von mehr Kontrolle insbesondere bei Standardsituationen spürbar ist, aber auch bei Sprints von Vorteil ist. Raum hat dies in einem Interview mit Sky betont: "Ich spüre den Unterschied."

Auswirkungen auf die Spielerleistung

Raums Einsatz des Carbon‑Geheimnisses wirkt sich nicht nur auf einzelne Schusslagen aus. In Trainingseinheiten und Matches berichtet er, dass die Einlegesohle die Bewegungen beschleunigt und die Kraft zurückverwandelt. Das Ergebnis ist eine höhere Effizienz bei schnellen Angriffen und bei der Verteidigungsarbeit.

Advertisement

Hobby-Fußballer können die Einlegesohlen ab einem Preis von 99 Euro erwerben. Solestar plant nun, diese Technologie auch für größere Marktsegmente zu erweitern, nachdem der professionelle Einsatz bei RB Leipzig positive Rückmeldungen erhalten hat.

Reaktion der Trainerführung und zukünftige Herausforderungen

Nach dem Spiel wurde Jürgen Klopp in einem langen Telefonat darüber informiert, dass Raum in den kommenden beiden Länderspielen nicht nominiert wurde. Klopp begründete die Entscheidung mit defensiven Arbeitsvorgaben. Raum reagierte damit, dass die Mannschaft die Karte abwechslungsreich nutzen müsse und er nicht um die Mannschaft herum spielen könne.

Raum betont, dass die Nominierungsabweisung den Leipzig‑Star zusätzlich motiviert. Er plant, die neue Technik weiter zu nutzen und dabei konstant die Unterschiede auf dem Rasen sichtbar zu machen. Mit seiner Führung und dem technischen Vorteil soll er dem Team einen klaren Vorteil verschaffen.