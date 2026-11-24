RB Leipzig feiert einen klaren 3:1-Sieg gegen Lens. Durch zwei Tore in den ersten drei Minuten sichert sich die Mannschaft den wichtigen zweiten Sieg in der Champions League.

RB Leipzig hat am Montagabend ein wichtiges Kapitel in der diesjährigen Champions-League-Saison aufgeschlagen. Nach einem knappen 3:1-Erfolg gegen den französischen Vertreter Lens feierten die Sachsen ihre zweite wichtige Partie in diesem Wettbewerb. Die Leipziger, die mit 32 Toren aktuell über die beste Offensive der Bundesliga verfügen, dominierten das Spiel von Beginn an. Sie stellten ihre französischen Gegner vor große taktische Probleme und sorgten bereits in der Anfangsphase für klare Verhältnisse.

Blitzstart sichert klare Führung

Der Start in die Begegnung war für RB Leipzig absolut furios. Innerhalb von nur 169 Sekunden gelang dem Team zwei Treffer, die die Weichen auf den Sieg stellten. Bereits nach 339 Sekunden, also in der sechsten Spielminute, brachte Luka Sucic die Gastgeber mit einem präzisen abgefälschten Freistoß mit 1:0 in Führung. Nur gut drei Minuten später erhöhte Nikola Nusa auf 2:0. Er nutzte dabei einen katastrophalen Fehlpass des Lens-Spielers Baidoo eiskalt aus. Bei der Feier der Tore zeigten Nusa, Gruda und Baumgartner einen gemeinsamen Jubelgestus, der an den Surfer-Jubel des ehemaligen Leipzigers Cunha angelehnt ist. Cunha spielt inzwischen bei Manchester United.

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Grudas Auswechslung und Lens-Wiederbelebung

Kurz vor dem Halbzeitpfiff sorgte eine Schrecksekunde um die Leipziger Offensive. Im Zweikampf mit Udol trat ihm der französische Spieler auf den ohnehin bereits lädierten linken Fuß des Leipzigers. Seine beste Torchance hatte Gruda zuvor aus 13 Metern vergeben. Nach einem Schubser gegen Udol sah er zudem die Gelbe Karte. Nur eine Minute später nahm der Trainer den Dribbel-König vom Platz, nachdem er 64 Minuten auf dem Feld stand. Die Gäste aus Lens fanden erst nach dem Seitenwechsel besser ins Spiel. Das war umso erstaunlicher, als dass die Mannschaft im vorherigen Spiel mit einer 1:9-Niederlage gegen Como die höchste Pleite in der Geschichte der Königsklassen-Wettbewerbe kassiert hatte.

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Endstand und Bedeutung für die Gruppenphase

Trotz des Rückschlags kam Lens noch einmal gefährlich zur Geltung. Gegen Leipzig gelang Udol schließlich der Anschlusstreffer zum 2:1 in der 58. Minute. Doch Leipzig ließ sich durch den Rückstand nicht aus der Bahn werfen. In der Nachspielzeit machte Nikola Nusa mit seinem Treffer zum 3:1 endgültig alles klar und sicherte den verdienten Sieg. RB Leipzig sicherte sich damit den wichtigen zweiten Champions-League-Sieg und setzte ein deutliches Zeichen im Kampf um den Erfolg auf internationaler Bühne. Die Leipziger behalten so die Kontrolle über ihre Qualifikation und demonstrieren ihre offensive Stärke unter Beweis.