RB Leipzig siegt bei Lens mit 3:1. Tor-Party in unter drei Minuten durch Raum und Nusa. Gruda verletzt sich, Lens kämpft sich zurück, doch Nusa sealte den Sieg.

RB Leipzig setzt seine hervorragende offensive Serie in der Champions League fort und gewinnt mit einem klaren 3:1-Auswärtssieg bei RC Lens. Die Gäste aus Sachsen zeigten in den ersten Minuten eine überragende Effizienz, die das französische Team sofort überforderte. Vor 35600 Zuschauern im Stadion von Lens sorgte das Team von Trainer Domenico Tedesco für einen dramatischen Start, der die Heimmannschaft früh in den Rückdruck drängte. Die blaue Wellen-Offensive, die in der Bundesliga mit 32 Toren in zehn Spielen die beste Einheit der Liga ist, übertrug diese Dominanz nun erfolgreich auf das europäische Parkett.

Schnelle Tore von Raum und Nusa dominieren die ersten elf Minuten

Die Führung von RB Leipzig erfolgte in atemberaubender Geschwindigkeit und verwandelte die ersten zwölf Minuten des Spiels in eine reine Torjagd. Nach genau 339 Sekunden, also in der sechsten Minute, fiel der erste Treffer. Bruno Guimarães nutzte die Situation perfekt und verwandelte einen abgefälschten Freistoß zum 1:0. Diese Reaktion verdeutlichte die taktische Bereitschaft und die individuelle Klasse der Leipziger, die selbst unter Druck sofort Chancen verwerteten. Direkt im Anschluss folgte die zweite Bestrafung für die defensive Unsicherheit von Lens.

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Nur 169 Sekunden später, in der neunten Spielminute, verdoppelte Bruno Nusa die Führung. Der Kroate nutzte einen katastrophalen Fehlpass des Lens-Spielers Yassine Baidoo aus, um den Ball eiskalt ins Netz zu schicken. Das 2:0 nach 508 Sekunden schockierte das Heimteam zutiefst. Die Leipziger feierten diesen Moment mit ihrem charakteristischen Surfer-Jubel, einem Markenzeichen des ehemaligen Hertha- und now Manchester-United-Torwarts Cunha. Dieser feierliche Akt unterstrich die psychologische Überlegenheit, die RB Leipzig bereits in der Anfangsphase etablierte und die die Moral der gegnerischen Mannschaft nachhaltig brach.

Verletzungsschmerz für Gruda und Schwächen der Defensive bei Leipzig

Trotz der frühen Führung zeigten RB Leipzig und ihr Angriffskern auch Schwächen, die von Lens ausgenutzt werden konnten. Eine der großen Sorgen war die körperliche Integrität von Brajan Gruda. Im Duell mit dem französischen Mittelfeldspieler Udol erlitt Gruda eine weitere Schädigung seines ohnehin schon lädierten linken Fußes, als Udol auf ihn trat. Diese Verletzung ereignete sich in der 44. Minute und zog die Aufmerksamkeit der Mediziner auf sich. Gruda, der von Trainer Tedesco als Lieblingsjunge von Jürgen Klopp gilt, konnte diese Schwäche nicht kompensieren, da er später eine klare Torchance aus 13 Metern vergab.

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Die körperliche Härte des Spiels gipfelte in der 63. Minute, als Udol aufgrund eines unnötigen Schubser gegen Gruda die gelbe Karte sah. Diese Aktion kostete das deutsche Team unnötig Druck und konzentrierte die Aufmerksamkeit von Lens auf die Abwehrkette. Gruda wurde daraufhin in der 64. Minute ausgewechselt. Sein Auftritt war diesmal eher harmlos im Vergleich zu früheren Auftritten, aber die Tatsache, dass der Dribbel-König vom Feld musste, war ein Rückschlag für die offensive Dynamik der Gäste. Die Leipziger mussten erkennen, dass der Vorteil von der ersten Minute an nicht mehr automatisch zu weiteren Treffern führen würde.

Rückeroberung von Lens und torloser Ausgleich durch Udol

RC Lens, das im letzten Champions-League-Spiel mit einer historischen 1:9-Niederlage gegen Como aufwartete, versuchte nach der Pause einen Neustart. Die Mannschaft um Didier Digard, der bereits der dritte Trainer auf dem Schleuderstuhl ist, startete in der zweiten Halbzeit deutlich aggressiver. Udol traf in der 58. Minute zum Anschlusstreffer und senkte das 2:0 auf 2:1. Dieser Treffer zeigte, dass die Heimmannschaft nicht aufgegeben hatte und die Defensive von Leipzig unter Druck stand. Die Gäste zeigten trotz der klaren Führung weiterhin Unsicherheiten, was Lens die Chance auf ein Comeback gab.

Gleichzeitig profitierte RB Leipzig von einem glücklichen Schuss von Lens. In der 62. Minute wurde ein Treffer von Lens abgepfiffen, da der Spieler im Abseits stand. Dieser Moment rettete die Führung der Leipziger kurzzeitig, bevor Lens erneut Druck aufbaute. Die defensive Struktur von Leipzig war in der zweiten Halbzeit anfällig für schnelle Konter und Präzisionsschüsse. Die Situation spitzte sich zu, als Lens merkte, dass die Führung der Gäste nicht unantastbar war. Die Emotionen stiegen, und die körperliche Auseinandersetzung auf dem Platz nahm zu, was die Spannung im Stadion weiter erhöhte.

Siegessicherheit durch Nusa in der Nachspielzeit

In der Verlängerung entschied Bruno Nusa das Spiel endgültig zugunsten von RB Leipzig. In der 90. Minute und vier Sekunden (90.+4) vollendete er einen Konter zum 3:1. Dieser Treffer bestrafte die verbleibende Zeit von Lens, die nicht mehr ausreichte, um den Rückstand aufzuholen. Nusa zeigte dabei seine class, indem er die letzte Phase des Spiels冷静lich nutzte, um den Sieg zu sichern. Dieser Moment krönte die Leistung der Leipziger, die trotz der Schwächephase in der Defensive die Nerven behielten. Der 3:1-Sieg ist ein wichtiger Punktgewinn für die Gruppe und zeigt die Tiefe des Kaders von RB Leipzig.

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RC Lens verliert weiter an Boden in der Champions League. Mit Didier Digard als Trainer steht der Verein unter großem Druck, da er bereits der dritte Trainer auf dem Schleuderstuhl ist. Zusätzlich sind die Fans durch eine UEFA-Strafe wegen Pyro-Vergehen stark eingeschränkt. Nur knapp 200 Fans sind im Stadion erlaubt, was die Atmosphäre im Stadion merklich beeinflusst. Kaum zu glauben ist, dass der Klub im letzten Jahr Vizemeister und Pokalsieger war, doch die aktuelle Form zeigt eine deutliche Entwicklung. RB Leipzig hingegen festigt seine Position mit dieser klaren Leistung und zeigt, dass die Offensive auch international eine der stärksten Einheiten ist.