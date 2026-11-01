RB Leipzig gewinnt 2:0 bei Schalke 04. Trainer Demichelis feiert den ersten Bundesliga-Auswärtserfolg. Romulo trifft zum Endstand im Pott.

RB Leipzig hat bei Aufsteiger Schalke 04 ein entscheidendes Spiel gewonnen und dabei ein 2:0 erreicht. Dieser Sieg markiert den ersten Auswärtserfolg der Bundesliga -Saison für das Team aus Sachsen und bildet den perfekten Abschluss einer intensiven Woche. Für Trainer Martin Demichelis und seine Spieler war dies ein wichtiger Schritt, um nach früheren Rückschlägen wieder an alte Stärke anzuknüpfen. Die Mannschaft konnte sich damit unter den Top 4 der Tabelle platzieren und nur noch drei Punkte hinter den Tabellenführern Bayern München und Borussia Dortmund liegen.

Demichelis beweist Egoismus und Ehrgeiz in der Bundesliga

Der argentinische Trainer Martin Demichelis, der vierundvierzig Jahre alt ist, benötigte nach den hohen Niederlagen in München gegen den FC Bayern und in Madrid gegen Real Madrid drei aufeinanderfolgende Siege. Nur durch diese Serie von Erfolgen konnten die anhaltenden Diskussionen um seine Person verstummen. Dieser Erfolg hält auch die Referenz auf Julian Nagelsmann, den ehemaligen Trainer, vom Cottaweg fern, der im Vergleich zu den aktuellen Leistungen oft als Schattenfigur wahrgenommen wird.

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Trotz des erfolgreichen Abschlusses zeigte sich Demichelis nach dem Spiel jedoch zurückhaltend in seinen Freudenäußerungen. Dies ist kein Zeichen von Unzufriedenheit, sondern resultiert aus den extrem hohen eigenen Ansprüchen des Vize-Weltmeisters von 2014. Für ihn ist der Dreier in Gelsenkirchen lediglich ein kleiner Schritt auf dem langen Weg zu den großen Zielen der Saison. Demichelis betonte, dass die Saison noch lang ist und man sich nicht vorzeitig freuen darf.

Der Trainer machte deutlich, dass er nur wegen der hohen Ziele bei RB Leipzig arbeitet. Er sagte klar, dass er das Team verlassen würde, sollten die ambitionierten Ziele bis zum Saisonende nicht erreicht werden. Die erneute Qualifikation für die Champions League ist dabei das absolute Mindestziel für den Ex-Profi. Seine klare Zukunftsansage unterstreicht seinen ehrgeizigen Charakter und seinen Willen, nur das Beste zu liefern.

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Romulo trifft und Leipzig kehrt zurück in die Spitzengruppe

Der Endstand von 2:0 wurde durch ein Tor von Romulo besiegelt, der damit sein viertes Saisontor erzielte. Der vierundzwanzigjährige Angreifer sorgte damit für den entscheidenden Punktgewinn und zeigte, dass er sich auf dem richtigen Weg befindet. Romulo lobte die intensive Arbeit und die Spielweise der Mannschaft, die am Ende durch Belohnung gekrönt wurde. Der Sieg führt dazu, dass RB Leipzig erstmals seit dem ersten Spieltag wieder unter den ersten vier Teams der Liga steht.

Für die Spieler ist das Gefühl, wieder auf der Erfolgsspur zu sein, besonders wichtig. Romulo beschrieb, dass die Mannschaft mit viel Intensität gespielt und hart gearbeitet hat. Dieser Sieg ist ein gutes Signal für die weitere Saison, aber auch ein wichtiger Schritt, um den Druck der folgenden Spiele zu meistern. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch gegen Aufsteiger wie Schalke 04 eine klare Linie hat.

Champions League vor der Tür: Druck steigt für Leipzig

Bereits am kommenden Mittwoch erwartet die Mannschaft von Leipzig ein schweres Duell in der Champions League. Dort trifft das Team auf den englischen Top-Klub Manchester City. Dieser Auftritt kommt zu einem Zeitpunkt, an dem der Druck auf die Sachsen steigt, da man aus den ersten drei Spielen nur einen Sieg mit nach Hause nehmen konnte. Die Vorbereitung auf dieses wichtige Spiel muss nun schnell und fokussiert erfolgen.

Romulo betonte, dass die Mannschaft sich jetzt gut erholen und das Spiel gegen Manchester City genießen muss. Man spielt zu Hause und will alles dafür tun, um dieses entscheidende Spiel zu gewinnen. Die Fokusverschiebung von der Bundesliga auf den internationalen Wettbewerb ist nun vollzogen. Die Spieler wissen, dass sie ihr Bestes geben müssen, um im europäischen Wettbewerb nicht auf der Strecke zu bleiben und die Qualifikation für die nächste Runde sicherzustellen.