RB Leipzig gewinnt das DFB-Pokalspiel klar gegen Union Berlin. Brajan Gruda und Rani Khedira kommentieren die Leistung im Detail.

Brajan Gruda steht im Mittelpunkt des Sieges von RB Leipzig über Union Berlin. Der 22-Jährige wird als Deutschlands neuer Super-Dribbler bezeichnet. Er ist nicht nur wegen seines Treffers und Assists Mann des Spiels. Seine Leistung prägt das Spielgeschehen entscheidend.

Grudas emotionaler Ausbruch und Rolle im Team

In der 5. Minute geht Gruda im Konter im Duell mit Köhn zu Boden. Schiedsrichter Dingert lässt weiterspielen. Gruda tobt und feuert seinen Schlappen frustriert auf den Rasen. Er erhält eine Gelbe Karte. Ösi Christoph Baumgartner witzelt bei Sky. Er sagt, Gruda bekomme nächste Woche wieder einen auf den Deckel. Das braucht er. Er ist trotzdem ein super Typ. Gruda nennt sich emotional. Er vertraut auf die Unterstützung der Jungs.

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Leipzigs Trainer mahnte vor der Gala

Nach Grudas DFB-Gala hat Martin Demichelis gemahnt. Der 45-Jährige Trainer forderte Bodenständigkeit. Gruda blieb mit beiden Füßen auf dem Boden. Nach der Pause wird er zum Matchwinner. Leipzig führt mit 2:1. Romulo trifft in der 50. Minute. Gruda bereitet vor. Er entscheidet das Spiel selbst mit dem 3:1. Treffer in der 72. Minute.

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Union Berlin bricht am Ende zusammen

Union Berlin kämpft sich zurück. Der Comeback-Versuch von Andrej Ilic gelingt kurzzeitig. Rani Khedira kritisiert die zweite Halbzeit. Sie war katastrophal und unterirdisch. Ein Zusammenfall ist nicht zu erklären. Trainer Mauro Lustrinelli nutzt die Länderspielpause zum Teambuilding. Ein Käsefondue ist organisiert. Am Ende brechen die Berliner regelrecht auseinander. Un_gemütliche Zeiten drohen.

Weitere Tore und VAR-Entscheidung im Spiel

Nusaa traf per Elfer in der 18. Minute. Van Den Bosch steigt gegen Baumgartner ein. VAR entscheidet die Situation. Union Berlin wird bestraft. Union kämpft mit wenig Mut. RB Leipzig macht das 5:1 klar. Joker Reitz trifft in der 76. Minute. Baku schießt in der 89. Minute. Der Erfolg steht fest. Alle Augen galten Gruda.