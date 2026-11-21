RB Leipzig gewinnt mit 5:1 gegen Union Berlin. Strittiger Elfmeter, drei Tore in der zweiten Halbzeit und eine schwache Defensive definieren das Derby. Analyse des Spiels.

Der 1. FC Union Berlin verliert sein Derby gegen RB Leipzig mit einer klaren 1:5-Niederlage. Das Spiel war geprägt von einem kontroversen Elfmeter in der ersten Halbzeit und einer defensiv schwachen Leistung der Berliner nach der Pause. RB Leipzig nutzte die Fehler konsequent aus und dominierte das Geschehen auf dem Platz deutlich.

Kontroverse Entscheidung per Videoassistent

Die Partie begann unter einem schlechten Zeichen für die Heimmannschaft. Der Videoassistent monierte einen Tritt von Zeno van den Bosch auf den Fuß von Christoph Baumgartner. Schiedsrichter Christian Dingert lief zur Seitenlinie und entschied sich nicht lange, sondern pfiff auf Strafstoß für Leipzig. Antonio Nusa verwandelte diesen sicher zur 1:0-Führung der Gäste. Diese Entscheidung dämpfte die Stimmung im Stadion merklich und gab Leipzig den nötigen momentum.

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Unfreiwilliger Ausgleich durch Eigenes Tor

Trotz der frühen Führung versäumten es die Leipziger, den zweiten Treffer nachzulegen, da Union sich zunächst stabilisierte. Der Ausgleich gelang jedoch unfreiwillig. Michael Aebischer traf mit einem schönen Linksschuss nach einer misslungenen Kopfballabwehr von RB-Linksverteidiger David Raum. In dieser Phase wurden Erinnerungen an große Siege von Union gegen den Rivalen wach, wobei der Favorit Leipzig nur kurz ins Wanken geriet. Am Ende gewann Leipzig deutlich mit 5:1.

Post-Match Reaktionen und taktische Fehler

Die Nachbesprechung zeigte die Schwächen auf beiden Seiten. Torschütze Aebischer erklärte bei Sky, dass man zu viele Räume gegeben habe und einfache Chancen hergeben musste. Christoph Baumgartner haderte hingegen mit der Chancenverwertung seiner Mannschaft, die trotz vieler Konter kein Tor erzielte. RB Leipzig gewann nach seiner Ansicht trotzdem verdient. Trainer Lustrinelli hatte sein Team im Vergleich zum 0:2 in Freiburg verändert, wobei Andrej Ilic sein Startelfdebüt gab.

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Taktische Schwächen und offensive Wucht

Die Gäste zeigten 15 gute Minuten nach der Pause, wobei Andrej Ilic seine Qualitäten zeigte. Doch bevor Union reagieren konnte, erhöhte Leipzig durch einen abgefälschten Schuss von Michael Aebischer, der im Tor von Romulo Frederik Rönnow landete. Die Berliner zeigten daraufhin eine Trotzreaktion und kamen zu guten Chancen, scheiterten aber an RB-Torwart Maarten Vandevoort. Diese offensive Wucht ging auf Kosten der defensiven Stabilität, ein Problem, das Lustrinelli in dieser Saison noch nicht lösen konnte.

Entscheidung und Tabellenkeller

Brajan Gruda traf zum 3:1 und damit zur Vorentscheidung. Danach durften auch Rocco Reitz und Ridle Baku jubeln, sodass es am Ende fünf Gegentore für Union gab. Die Mannschaft reagierte mit Schweigen und Pfiffen von Fans. Kapitän Rani Khedira monierte bei Sky, dass man in der zweiten Halbzeit das Verteidigen teilweise eingestellt habe. Union steckt weiterhin tief im Tabellenkeller und hat nur einen Sieg in dieser Saison erzielt, trotz Spiele gegen die Top Fünf. Die nächsten Gegner sind Mainz und der Hamburger SV.