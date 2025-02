RB Leipzig dreht Partie gegen Turbine Potsdam

RB Leipzig gewinnt gegen das Schlusslicht Turbine Potsdam mit 4:1 und sichert sich den fünften Tabellenplatz. Turbine Potsdam geht in Führung, kann den Vorsprung aber nicht halten.

Die Aufsteigerinnen von Turbine Potsdam erlebten einen bitteren Rückschlag in der Bundesliga . Trotz einer überraschenden Führung im ersten Durchgang reichte es dem Team von Trainer Stephan Jonas nicht für den ersten Saisonsieg. RB Leipzig drehte die Partie mit einem 4:1 (0:1) Sieg und sicherte sich den fünften Tabellenplatz. Mia Schmid brachte die Brandenburgerinnen in der 17. Minute mit einem Treffer aus dem Mittelfeld überraschend in Führung .

Die Potsdamerinnen agierten danach offensiv agil und erarbeiteten sich weitere Chancen. RB Leipzig hatte jedoch Schwierigkeiten, die Lücken in der gegnerischen Defensive zu nutzen. Im zweiten Durchgang verpasste Turbine Potsdam jedoch den entscheidenden Treffer, um den Vorsprung weiter auszubauen. Innerhalb weniger Minuten drehte RB Leipzig die Partie. Emilia Asgeirsdottir traf in der 56. Minute unbedrängt aus dem Strafraum, Giovanna Hoffmann nutzte einen Foulelfmeter in der 60. Minute. Von da an dominierten die Leipzigerinnen das Spiel und erhöhten durch Hoffmann (81.) und Vanessa Fudalla (90.+3) weiter zum 4:1.





