RB Leipzig entlässt Trainer Ole Werner trotz Champions-League-Qualifikation

RB Leipzig hat sich von Trainer Ole Werner getrennt, obwohl er das Saisonziel erreicht hatte. Jürgen Klopp soll Einfluss gehabt haben. Martin Demichelis als Nachfolger im Gespräch.

RB Leipzig hat sich von Trainer Ole Werner getrennt. Der Bundesligist verkündete am Mittwochabend die Freistellung des Coaches, dessen Vertrag eigentlich noch bis 2027 gelaufen wäre.

Der gebürtige Kieler war erst kurz zuvor aus seinem Urlaub in Malaysia zurückgekehrt. Wenig später folgte die Entscheidung der Vereinsführung. Neben Werner müssen auch seine Co-Trainer Patrick Kohlmann und Tom Cichon den Klub verlassen. Die Weichen für den Trainerwechsel waren nach Informationen von BILD bereits am Dienstagabend gestellt worden.

Bemerkenswert: Werner hatte das vorgegebene Saisonziel mit der Qualifikation für die Champions League erreicht. Leipzig beendete die Bundesliga auf Rang drei. Auch die Einstellung des Leipziger Vereinsrekords von 20 Bundesliga-Siegen in einer Saison reichte letztlich nicht aus, um seinen Job zu sichern. Intern soll es schon seit längerer Zeit Vorbehalte gegen Werner gegeben haben.

Eine entscheidende Rolle spielte dabei offenbar Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp (59). Der frühere Liverpool-Trainer hatte Werner vor einem Jahr noch für dessen Arbeit in Kiel und Bremen gelobt. Im Verlauf der vergangenen Saison soll das Verhältnis jedoch zunehmend abgekühlt sein. Bereits im Winter und später erneut im Frühjahr habe es Überlegungen gegeben, sich von Werner zu trennen.

Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hielt damals allerdings an seinem Trainer fest. Nach BILD-Informationen schätzte Schäfer insbesondere die Arbeit Werners beim personellen Umbruch der Mannschaft. Am Ende konnte er sich mit seiner Haltung jedoch nicht durchsetzen. Der Druck innerhalb des Red-Bull-Netzwerks wurde offenbar zu groß.

Kritiker warfen Werner vor, trotz der Erfolge keinen klaren Spielstil etabliert zu haben und in wichtigen Spielen taktisch zu unflexibel gewesen zu sein. Auch die schwache Auswärtsbilanz und die frühen Pokalausstiege wurden intern thematisiert. Trotz der Champions-League-Qualifikation blieb das Gefühl, dass mehr möglich gewesen wäre. So verlor Leipzig in der Rückrunde entscheidende Spiele gegen direkte Konkurrenten und verpasste die Chance, um die Meisterschaft mitzuspielen.

Lange dürfte die Trainerbank in Leipzig nicht unbesetzt bleiben. Mit Martin Demichelis (45) haben die Sachsen ihren Wunschkandidaten bereits im Blick. Nach BILD-Informationen müssen mit dem Argentinier nur noch letzte Details geklärt werden. Demichelis soll bereit sein, seine Ausstiegsklausel bei Mallorca zu ziehen.

Der spanische Klub beschäftigt sich dem Vernehmen nach bereits mit möglichen Nachfolgern. Die endgültige Entscheidung hängt jedoch davon ab, wann der Wechsel nach Leipzig offiziell abgeschlossen wird. Sollte Demichelis kommen, wäre es seine erste Station in der Bundesliga. Der ehemalige Bayern-Profi gilt als Vertreter eines offensiven, dominanten Spielstils, der den Vorstellungen der Red-Bull-Verantwortlichen nahekommt.

Bis zur Klärung wird voraussichtlich Co-Trainer Marco Kurth das Training leiten. Die Mannschaft ist derweil in der Sommerpause und wird am 8. Juli zur Vorbereitung erwartet. Die Trennung von Werner kommt für viele Beobachter überraschend, da die Saisonziele erreicht wurden.

Sie zeigt jedoch einmal mehr den hohen Druck, dem Trainer in Leipzig ausgesetzt sind. Die Fans reagierten gemischt: Während einige die Entscheidung nachvollziehen können, zeigen andere Unverständnis angesichts der sportlichen Erfolge. Die kommenden Wochen werden zeigen, ob der neue Trainer die Mannschaft auf das nächste Level heben kann





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