RB Leipzig hat den Zeugenwart-Paar Claudia und Mike Richter entlassen, nachdem sie bereits seit 2013 bei dem Klub gearbeitet haben.

Das Saisonziel Qualifikation für die Champions League ist erreicht, aber dennoch dreht RB Leipzig jetzt jeden Stein um! Als erste Maßnahme wurde nun quasi eine ganze Abteilung entlassen: Das Zeugwart-Pèrchen Claudia und Mike Richter muss nach BILD-Informationen mit sofortiger Wirkung gehen.

Claudia, die seit dieser Saison auch als Busfahrerin des Bundesligisten im Einsatz war, arbeitete bereits seit 2013 beim Klub. Neben dem Paar trennen sich die Leipziger auch von Uwe Metzdorff (zuletzt Mitarbeiter Österreichische Professional GmbH & Co KG), dessen Vertrag nicht wiederverlängt wurde. Die Stellen sollen zur neuen Saison extern nachbesetzt werden.

Already zu Jahresbeginn schrieb RB Leipzig auf seiner Homepage: Interessierte mit mindestens drei Jahren einschlägiger Berufserfahrung und einer abgeschlossenen Ausbildung im Textilreinigungsgewerbe, in der Reinigung oder in der Lagerlogistik sowie guten Englischkenntnissen konnten sich bewerben. Mit Blick auf die bevorstehende Qualifikation für die Champions League hätte es damals gesagt: Die Stelle sei eine Verstärkung zum Zeugwart-Pèrchen Richter





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