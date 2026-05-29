RB Leipzig entzieht Fans Dauerkarten wegen zu weniger Besuchen

Der Bundesligist RB Leipzig hat eine strenge Regelung für Dauerkartenbesitzer eingeführt: Wer nicht regelmäßig zu den Heimspielen kommt, riskiert den Entzug seiner Dauerkarte. Rund 700 Fans sind von dieser Regelung betroffen.

RB Leipzig hat eine strenge Regelung für Dauerkarten besitzer eingeführt: Wer nicht regelmäßig zu den Heimspiele n kommt, riskiert den Entzug seiner Dauerkarte. Der Bundesligist hat für die Saison 2026/27 rund 700 Fans von dieser Regelung betroffen, die nicht mindestens zehn Bundesliga - Heimspiele pro Saison besuchen.

Als besuchtes Spiel zählt dabei nur der tatsächliche Besuch im Stadion oder die Weitergabe des Tickets über die offizielle Ticket-App. Der Klub zeigt jedoch auch Kulanz und berücksichtigt individuelle Gründe für das Fernbleiben. Auch andere Vereine wie Borussia Dortmund wenden diese Praxis an





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