RB Leipzig feuert Trainer Ole Werner

RB Leipzig hat Trainer Ole Werner gefeuert. Der 38-jährige Cheftrainer war gerade erst aus dem Malaysia-Urlaub zurückgekehrt, als er die Kündigung durch die Leipzig-Bosse erhielt.

RB Leipzig hat Trainer Ole Werner gefeuert. Der 38-jährige Cheftrainer war gerade erst aus dem Malaysia-Urlaub zurückgekehrt, als er die Kündigung durch die Leipzig-Bosse erhielt.

Seine Assistenten Patrick Kohlmann und Tom Cichon müssen ebenfalls gehen. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer erklärte, dass die Entscheidung nach einer intensiven Analyse der abgelaufenen Saison gefasst wurde. Werner sei zwar für den erfolgreichen Umbruch und die Qualifikation für die Champions League verantwortlich, aber eine inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise seien erforderlich. Der Leipziger Bundesliga-Rekord von 20 Siegen konnte Werner nicht retten.

Intern gab es schon länger Zweifel am Trainer, der Leipzig erst letzten Sommer übernommen hatte. Einer seiner größten Kritiker war Global-Sportboss Jürgen Klopp, der die Arbeit von Werner bei seinen früheren Stationen Kiel und Bremen als "außergewöhnlich" bezeichnet hatte. Doch im Laufe von Werners erstem Leipzig-Jahr kühlte das Verhältnis immer stärker ab. Bereits vergangenen Winter und im Frühjahr, als die Ergebnisse zwischenzeitlich nicht stimmten, wollte Klopp den RB-Coach vor die Tür setzen.

Doch Sportgeschäftsführer Schäfer schätzte die Arbeit von Werner beim Umbruch der Mannschaft. Auch er hatte auf eine Saisonauswertung bestanden - und wollte dabei alles auf den Prüfstand stellen. Die Zweifel und der Druck aus dem Red-Bull-Umfeld waren groß. Jetzt steht der Wunschkandidat Martin Demichelis bereits kurz vor der Unterschrift.

Mit dem Argentinier müssen nur noch finale Details geklärt werden. Nachdem der Argentinier angekündigt haben soll, seine Ausstiegsklausel bei RCD Mallorca ziehen zu wollen, hat der LaLiga-Absteiger mit Luis Carrión bereits einen möglichen Nachfolger gefunden. Dessen Verpflichtung hängt jedoch noch an der endgültigen Entscheidung in Leipzig





BILD_Sport / 🏆 43. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RB Leipzig Ole Werner Marcel Schäfer Martin Demichelis Luis Carrión

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Marcel Schäfer: Trainer Werner vor die Tür setzen?Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer steht im Mittelpunkt der Entscheidung, Trainer Ole Werner vor die Tür zu setzen. Der Trainer könnte in dieser Woche ersetzt werden.

Read more »

Zweikampf um die RB-Leipzig-Trainerfrage: Klopp drängt auf Trennung von Werner, Schäfer und Mintzlaff bremsenBei RB Leipzig eskaliert der Konflikt um Trainer Ole Werner. Während Jürgen Klopp die Entlassung forciert, setzen Marcel Schäfer und Oliver Mintzlaff weiter auf den Coach. Die unterschiedlichen Spielphilosophien und die öffentlich gewordenen Differenzen gefährden nicht nur die sportliche Planung, sondern auch die Kaderentscheidungen für die nächste Saison.

Read more »

Trainer-Beben bei RB Leipzig: Welche Rolle spielt Klopp?Leipzig - Die bevorstehende Rückkehr aus dem Malaysia-Urlaub dürfte sich Ole Werner sicher ganz anders vorgestellt haben. Statt mit Vorfreude auf die

Read more »

Ole Werner steht in Leipzig vor dem Aus - Folgen für Werder BremenNach nur einer Saison droht RB Leipzig Trainer Ole Werner zu entlassen. Dies hätte finanzielle Konsequenzen für seinen früheren Club Werder Bremen, der auf Bonuszahlungen verzichten müsste.

Read more »