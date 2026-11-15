RB Leipzig Frauen: Schwere Kapitän-Verletzung und 1:5 gegen Frankfurt

Bei RB Leipzig Frauen sorgte eine schwere Verletzung von Starke und die 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt für Enttäuschung in der Red Bull Arena.

Das geplante Festspiel der Bundesliga-Frauen in der Red Bull Arena endete in einer Zerrüttung, die weit über die sportliche 1:5-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt hinausging. Der schwarze Tag der Partie wurde vor allem durch eine schwere Verletzung der Kapitänin Sandy Starke überschattet, die das Spiel bereits vor dem offiziellen Anpfiff markant prägte. Die frühere deutsche Nationalspielerin mit sechs Länderspieleinsätzen erlitt beim Aufwärmen eine schmerzverzerrte Verletzung am rechten Fuß bei einer Passübung.

Unmittelbare Verletzung der Anführerin

Der Beginn der Begegnung war von Schockwellen geprägt, als Sandy Starke schmerzverzerrt zu Boden sackte. Während sie direkt am Rasen medizinisch versorgt wurde, zeigten deutliche emotionale Reaktionen, dass die Schwere der Verletzung sofort erkannt wurde. Nach dem ersten Eingriff humpelte die 33-jährige Spielerin vom Platz und wurde laut Informationen der BILD-Zeitung direkt in die Leipziger Uniklinik zur genaueren diagnostischen Abklärung gebracht. Der Ausfall ihrer Anführerin wirkte sich spürbar auf die Moral der Leipzigerinnen aus, die sichtlich geschockt von dem Vorfall waren.

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Frühe Führung und Dominanz der Gegnerin

Eintracht Frankfurt nutzte die angespannte Situation und schlug mit einem schnellen Doppelschlag zu. Emma Lührßen sowie andere Akteure sorgten für klare Verhältnisse, nachdem Blomqvist in der 11. Minute die 0:1-Führung erzielt hatte. Noch vor der Halbzeitpause verdoppelte Ilestedt in der 17. Minute auf 0:2. RB Leipzig versuchte anschließend, das Spiel zu kontrollieren, scheiterte jedoch an der Defensivstärke der Frankfurterinnen. Delice Boboy traf lediglich den Pfosten, was symbolisch für den erfolglosen Angriffslauf der Gastgeberinnen stand.

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Statistische Überlegenheit der Eintracht

Im zweiten Durchgang verstärkte Eintracht Frankfurt den Druck, um das Ergebnis endgültig zu entscheiden. Lührßen markierte in der 63. Minute den 0:3-Endstand der ersten Halbzeit-Phase. Raso legte in der 74. Minute nach und erhöhte auf 0:4. Ein Treffer von Bennison in der 79. Minute versetzte den Leipzigern den Todesstoß, als sie die Führung auf 0:5 ausweitete. Kurz vor Spielende gelang der Linksverteidigerin Alieke Tuin aus knapp 22 Metern ein Traumtor, das den Ehrentreffer zum 1:5 in der 90. Minute erzielte.

Enttäuschung in der Vereinsführung

Das ernüchternde Ergebnis sorgte für wenig Begeisterung bei der Vereinsführung von RB Leipzig. RB-CEO Tatjana Haenni, 59 Jahre alt, und Geschäftsführer Johann Plenge, 40 Jahre alt, zeigten sich deutlich unzufrieden mit der Performance. Die Niederlage ist Teil eines schwierigen Verlaufs, da es sich um das dritte Stadionpiel der Frauen von RB Leipzig handelt, das mit einer deutlichen Niederlage endete. Die Kombination aus dem Ausfall der Kapitänin und der schwachen Mannschaftsleistung lässt die Zukunft der Saison düster erscheinen.