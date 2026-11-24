Nach zwei Auswärtssiegen steht RB Leipzig unter Trainer Demichelis unter Druck. Ein Sieg gegen Lens ist Pflicht für die K.O.-Phase in der Champions League und die weiteren Ziele.

RB Leipzig hat seine Formkurve deutlich nach oben gedreht und sich aktuell in einer positiven Serie auf dem Spielfeld bewegt. Die Roten Bullen gewannen ihre letzten beiden Auswärtsspiele nacheinander und festigten damit ihre Position im europäischen Wettbewerb sowie in der Liga. Trainer Miguel Ángel Demichelis blickt dabei auf die bisherigen Erfolge, erkennt jedoch an, dass der Weg zum absoluten Erfolg noch weit ist und weitere Meilensteine erreicht werden müssen.

Zunächst feierte das Team aus Leipzig einen klaren 2:0-Sieg auf Schalke, gefolgt von einer überwältigenden 5:1-Performance beim bisherigen Angstgegner Union Berlin. Diese beiden Resultate stellen einen wichtigen Schritt in der Entwicklung unter der Führung von Demichelis dar. Dennoch herrscht im Kader und im Trainerstab keine vollständige Ruhe, da die nächste Prüfung bereits bevorsteht und hohe Anforderungen mit sich bringt.

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Druck in der Champions League gegen Lens

Die erste und unmittelbare Prüfung für RB Leipzig und Trainer Demichelis ist das anstehende Champions-League-Spiel. Der Argentinische Coach weiß genau, dass die aktuelle Ausbeute im europäischen Wettbewerb noch nicht den Ambitionen des Vereins entspricht. Bisher hat RB nur eines von vier Spielen in der Champions League gewonnen, was deutlich zu wenig ist, um als favorisiert zu gelten. Daher herrscht am Dienstagabend um 21 Uhr eine klare Sieg-Pflicht gegen Lens im DAZN-Übertragungspartner.

Ein Nicht-Gelingen dieser Partie hätte weitreichende Konsequenzen für die weitere Qualifikation. Sollte der Verein keine drei Punkte mit nach Hause nehmen, ist die Teilnahme an der K.o.-Phase praktisch schon vorzeitig beendet. Der Druck auf die Spieler ist spürbar und wird von der Mannschaftsspitze und dem Trainerstab als notwendig erachtet, um die notwendigen Punkte zu sichern.

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Demichelis betonte in diesem Kontext, dass die Notwendigkeit der Punkte den Spielern bewusst ist. Er verweist auf die vergangene Partie gegen Manchester City, in der man zwar verlor, aber dennoch ein sehr gutes Leistungsniveau zeigte. Das Ziel ist es, auf dem Champions-League-Niveau zu beweisen, über welche Qualität die Leipziger Mannschaft verfügt, insbesondere in der eigenen Arena.

Sieg gegen SC Freiburg als nächster Test

Ein Erfolg gegen Lens wäre die Voraussetzung, um sich auf die nächste große Hürde zu konzentrieren. Am kommenden Samstag wartet der SC Freiburg als Gegner auf das Team aus Leipzig. Dieser Auftritt stellt eine weitere wichtige Prüfung dar, um gegen einen etablierten großen Gegner zu gewinnen. Die BVB-Tradition in diesem Stadion ist dabei ein Faktor, der besondere Aufmerksamkeit erfordert.

Obwohl der SC Freiburg nicht zu den direkten Top-Klubs gehört, die in der vergangenen Saison in der Champions League oder der Bundesliga gegen Leipzig antraten, stellt das Team einen ernsthaften Gegner dar. Der Tabellen-dritte aus Breisgau hat sich in der aktuellen Saison auf Augenhöhe mit RB Leipzig positioniert und zeigt eine starke Verfassung. Bisher gab es für Leipzig gegen ein solch gleichwertiges Team noch keinen Sieg, was dieses Duell besonders interessant macht.

Vergangene Begegnungen gegen Großclubs wie Bayern mit einer 1:6-Niederlage, Real Madrid mit einem 1:4-Ergebnis, Bayer Leverkusen mit einer 0:2-Pleite und Manchester City mit einem 2:3-Ergebnis zeigen, dass die Tordifferenz gegen die absolute Spitze noch verbesserungswürdig ist. Der Vergleich mit Freiburg bietet die Chance, diese Schwächen in einem anderen Kontext zu adressieren und gegen einen direkten Konkurrenten zu punkten.

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DFB-Pokal gegen Leverkusen und Finale-Ziel

Die nächste Chance, sich gegen einen Top-Gegner zu beweisen, bietet sich bereits am folgenden Mittwoch im DFB-Pokal. Dort trifft RB Leipzig in Leverkusen auf den aktuellen Tabellenzweiten der Bundesliga. Dieser Termin ist von großer Bedeutung für die weiteren Ambitionen des Vereins, der das Finale in Berlin anstrebt. Demichelis wünscht, dass dieser Traum nicht vor Weihnachten platzt, sondern durch konsequentes Handeln gestärkt wird.

Trainer Demichelis betonte, dass das Team auf einem guten Weg ist, warnt jedoch davor, sich durch Siege gegen schwächere Gegner zu viel zu Hoffnung hinzugezogenen Illusionen hinzugeben. Schützenfeste gegen unterklassigere oder weniger gefährliche Gegner seien kein ausreichender Indikator für die wahre Stärke einer Mannschaft in den entscheidenden Momenten. Die mentale Einstellung bleibt daher entscheidend.

Demichelis fordert daher von seinen Spielern, noch intelligenter und klüger zu spielen. Es gehe darum, in jeder Situation das Richtige zu tun und die Spielweise entsprechend der Gegebenheiten anzupassen. Eine Mannschaft sei erst dann wirklich gut, wenn sie diese situative Intelligenz beherrscht. Diese Fähigkeit wird in den kommenden Partien gegen Lens, Freiburg und Leverkusen entscheidend sein, um die gesteckten Ziele zu erreichen und die weitere Entwicklung voranzutreiben.