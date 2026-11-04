RB Leipzig gegen Manchester City: Haaland als größte Gefahr

RB Leipzig braucht in der Champions League dringend Punkte gegen Manchester City. Erling Haaland traf in acht Spielen gegen RB bereits zwölf Mal.

RB Leipzig hat sich nach zwei deutlichen Niederlagen zurückgemeldet. Die Sachsen verloren zuvor mit 1:6 gegen den FC Bayern und mit 1:4 gegen Real Madrid, ehe drei Siege in Folge gegen Elversberg, Rot-Weiss Essen und Schalke folgten. Vor dem Königsklassen-Duell mit Manchester City stellt sich die Frage, ob die Mannschaft von RB Leipzig auch gegen den englischen Spitzenclub bestehen kann.

In der Champions League steht RB Leipzig derzeit auf Rang 29 und benötigt dringend Punkte, um den Einzug in die Zwischenrunde zu schaffen. Nach nur einem Sieg aus drei Spielen ist die Ausgangslage deutlich angespannter als in der Bundesliga, wo das Team auf Rang vier liegt.

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RB Leipzig mit Rückenwind aus der Bundesliga

RB Leipzig steht in der Bundesliga auf Rang vier und zeigt damit eine deutliche Verbesserung nach den beiden hohen Niederlagen gegen den FC Bayern und Real Madrid. Die drei Siege in Folge gegen Elversberg, Rot-Weiss Essen und Schalke haben der Mannschaft Selbstvertrauen gegeben.

Auch im DFB-Pokal hat RB Leipzig die nächste Runde erreicht, denn das Team ist ins Achtelfinale eingezogen. Diese Ergebnisse zeigen, dass die Sachsen in nationalen Wettbewerben derzeit stabil auftreten, auch wenn die Europapokal-Bilanz der laufenden Champions-League-Saison bislang deutlich schwächer ausfällt.

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Manchester City verliert Tabellenführung in England

Manchester City reist mit deutlichen Sorgen nach Leipzig, denn das Team hat in der Premier League zwei Niederlagen in Folge kassiert. Dadurch verlor Manchester City die Tabellenführung an Arsenal und muss nun in der Liga wieder um die Spitze kämpfen.

In der Königsklasse steht Manchester City mit sechs Punkten aus drei Partien auf Rang zehn. Trotz dieser Zahlen bleibt die Bilanz im direkten Vergleich eindeutig: Vier der bisherigen sechs Champions-League-Duelle gegen RB Leipzig gewann Manchester City, was den Gästen eine klare Erfahrung im Umgang mit den Sachsen verschafft.

Erling Haaland als größte Gefahr für Leipzig

Besonders auf Erling Haaland, der 26 Jahre alt ist, müssen die Sachsen achten. Der Norweger erzielte in acht Spielen gegen RB Leipzig bereits zwölf Tore, was ihn zu einem der gefährlichsten Gegenspieler für die Abwehr der Sachsen macht.

Ein besonders herausragender Abend war das 7:0 im März 2023, bei dem Erling Haaland allein fünf Treffer erzielte. Die Frage für RB Leipzig lautet deshalb, ob die Abwehr um die Mannschaft diesmal eine stabilere Antwort auf den norwegischen Stürmer finden kann und ob die Offensive ausreichend Torgefahr gegen Manchester City entwickelt, um die dringend benötigten Punkte in der Champions League zu sichern.