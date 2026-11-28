RB-Leipzig-Trainer Manuel Demichelis bereitet sich mit geplanter Rotation auf das Top-Spiel gegen den SC Freiburg vor, um Tabellenplatz und Anschluss an Bayern zu sichern.

Das Spitzenspiel der Bundesliga am Sonntag um 15.30 Uhr zwischen dem SC Freiburg und RB Leipzig verspricht eine taktisch anspruchsvolle Herausforderung für beide Vereine. Der Tabellenfünfte Leipzig trifft auf den Drittplatzierten Freiburg, wobei die historische Bilanz des argentinischen RB-Leipzig-Trainers Manuel Demichelis als Spieler gegen den Gegner makellos wirkt. In vier Begegnungen feierte er insgesamt vier Siege und erzielte dabei zwei Tore, was einen positiven mentalen Hintergrund für seine aktuelle Trainertätigkeit liefert.

Taktische Ausrichtung und Personalrotation

Manuel Demichelis betonte in seiner Vorbereitung, dass die Priorität auf der Verteidigung des aktuellen Tabellenplatzes liege, gleichzeitig aber auch die Aussicht auf eine weitere Verbesserung im Ranking besteht. Der Trainer verwies darauf, dass sein Kader trotz verletzungsbedingter Ausfälle weiterhin zu den stärksten Mannschaften der Liga gehöre. Mit einem extrem engen Spielplan, der vier Partien innerhalb von zwölf Tagen vorsieht, davon drei Auswärtsspiele, sei eine intensive Rotation unverzichtbar, um die Spieler fit zu halten.

Also read DFB-Talente Gruda und Scherhant treffen aufeinander: Bundesligaschlacht Freiburg gegen Leipzig

Die mentale Vorbereitung orientiert sich stark am jüngsten Erfolg im Wettbewerb um die Champions League. Nach dem 3:1-Sieg gegen Lens hatte Demichelis seinen Spielern explizit geraten, den Moment des Triumphes zu genießen, statt sich in nachdenkliche oder traurige Stimmungen zu flüchten. Diese Erfahrung soll als Wachstumsfaktor dienen, da der Trainer ein ähnliches System beim SC Freiburg wie beim französischen Gegner erkennt, jedoch mit anderen mentalen Bedingungen rechnet.

Stakeholder-Positionen und Taktische Analysen

Christoph Baumgartner, der 27-jährige Spielmacher von RB Leipzig, unterstreicht die hohe Qualität des SC Freiburg und beschreibt die Begegnung als langjährige Gewohnheit. Der Österreicher bemerkte, dass sich die Stammmannschaft von Freiburg kaum verändert habe und die Spieler durch den neuen Trainer Julian Schuster eine weitere spielerische Komponente hinzugewonnen hätten. Dies mache das Spiel gegen die Breisgau-Club extrem unangenehm, da jede einzelne Person im Team exakt wisse, welche Aufgaben im taktischen Gefüge zu erfüllen sind.

Advertisement

Advertisement

Baumgartner warnte davor, die Leistung des Gegners zu unterschätzen, da eine absolute Top-Leistung der eigene Spieler zwingend notwendig sei, um das Spiel für sich zu entscheiden. Gleichzeitig sieht der Führungsspieler im Sieg gegen Freiburg die Chance, die eigene Position an der Tabellenspitze zu festigen und direkte Konkurrenten wie den FC Bayern München sowie Borussia Dortmund auf Distanz zu halten.

Auswirkungen auf die Bundesliga-Wertung

Der Ausgang des Duells hat unmittelbare Konsequenzen für die Aufstiegsränge und die Qualifikationschancen für europäische Wettbewerbe. Ein Sieg für Leipzig würde nicht nur die interne Moral stärken, sondern auch signalisieren, dass das Team trotz der kurzen Regenerationszeit nach dem Champions-League-Erfolg wettbewerbsfähig bleibt. Die Taktik der Rotation wird dabei als strategischer Hebel genutzt, um die Frische der Akteure für die folgenden Auswärtsspiele zu bewahren.

Für den SC Freiburg stellt die Partie eine immense Bewährungsprobe dar, da die Bilanz des bisherigen Trainers Manuel Demichelis als Spieler zwar positiv ist, sein aktueller Verein aber in den letzten fünf Heimspielen gegen Leipzig nur einen Sieg verzeichnen konnte. Die Fans und der Verein hoffen auf eine Leistungssteigerung durch die neue trainerliche Ära von Julian Schuster, die der Mannschaft mehr taktische Vielschichtigkeit verleiht. Ein Erfolg würde den Anschluss an die Spitzenteams der Bundesliga deutlich festigen und die Ambitionen des Clubs untermauern, regelmäßig im oberen Tabellendrittel mitzuspielen.