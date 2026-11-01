RB Leipzig Handball siegt 35:28 gegen TV Hüttenberg

RB Leipzig Handball gewinnt Pflichtspiel mit 35:28 gegen den TV Hüttenberg. Trotz schwacher Anfangsphase und einem Roten für Leif Haack steht der Sieg fest.

Die Handball mannschaft von RB Leipzig hat am Samstagabend ihr Bundesliga -Pflichtspiel gegen den TV Hüttenberg mit einem klaren Endstand von 35:28 (18:13) gewonnen. Vor 2911 Zuschauern in der Arena Leipzig zeigte die Mannschaft von Trainer Stefan Kneer zwar eine eher verhaltene Leistung zu Beginn, doch die Gäste aus Mittelhessen, die in der 2. Liga in letzter Zeit nicht für große Furore gesorgt haben, konnten die Leipziger nicht gefährden. Am Ende konnte das Team den Vorsprung nach einer notwendigen Aufholjagd sicher über die Zeit bringen.

Schnarchstart der Leipziger

Die ersten Minuten des Spiels glichen wieder einmal einem typischen Schnarchanfall der Gastgeber. Bereits nach sieben Minuten stand es 2:5 für die Gäste, und drei Minuten später vergrößerten die Hüttenberger ihren Vorsprung sogar auf 4:7. Diese Schwäche im ersten Drittel war ein Echo auf frühere Spiele, etwa den Beginn gegen Dessau, bei dem die Leipziger sogar mit 3:10 hinten lagen. Das Vertrauen in die eigene Struktur wurde jedoch schnell wiederhergestellt, als Lukas Binder den Ausgleich zum 9:9 herstellte. Wenig später, in der 17. Minute, erzielte Matej Klima mit dem Treffer zum 10:9 die erste Führung der Partie. Dies war ein wichtiger psychologischer Moment, der den Weg für die weitere Kontrolle des Spiels ebnete.

Also read RB Leipzig siegt bei Schalke 04 dank Nusa und Romulo

Matej Klima und Torwartwechsel

Die zweite Phase der ersten Halbzeit zeigte, dass die Leipziger ihr Spiel besser im Griff hatten. In der 22. Minute schob Matej Klima die Führung auf 14:9 aus, was die erste Fünf-Tore-Differenz im gesamten Verlauf des Duells darstellte. Ein entscheidender Faktor für diese Stabilisierung war auch der Wechsel im Tor. Tomas Mrkva übernahm die Verantwortung und löste den glücklosen Anadin Suljakovic ab, der unter Druck geraten war. Trotz der stabilen Verteidigung zeigte sich jedoch weiterhin der gewohnte Leipziger Schlendrian im Angriff. Bis zur Pause (18:13) blieb der Abstand zwar bestehen, aber ein Ausbau des Vorsprungs gelang nicht, da die Fehlerquote im Angriff zu hoch war. Die Gäste in Veilchenlila hielten den Anschluss, konnten jedoch nicht den entscheidenden Schlag führen.

Advertisement

Rote Karte und Schlussphase

Im zweiten Durchlauf häuften sich die Fehler auf Seiten der Gastgeber erneut. David Sehnke nutzte diese Schwächen und verkürzte die Distanz auf 24:27 in der 49. Minute. Die Situation eskalierte weiter, als Leif Haack in der Folgezeit eine dritte Zeitstrafe erhielt. Grund dafür war ein Gesichtstreffer gegen Franz Semper, was den direkten Ausschluss vom Feld bedeutete. Trotz dieses Rückschlags und der personellen Schwächung in der Schlussphase behielt RB Leipzig die Nerven. Das Spiel endete dennoch problemlos für die Gastgeber, die den Sieg nach Hause nahmen. Anwesend war unter anderem RB Leipzig-Fußballkapitän David Raum, der das Geschehen von der Tribüne verfolgte. Über das reine Torverhältnis wird die Mannschaft den geplanten Aufstieg zwar nicht entscheiden, aber der Pflichtsieg bleibt ein wichtiger Schritt in der Liga.