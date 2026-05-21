Nach einer Bundesliga-Pause kehrt das RB Leipzig in die Champions League zurück und wird mit vier Spielern, die bereits in Leipzig unter Vertrag stehen, in der Bundesliga kämpfen.arske Spieler wie YAN DIOMANDE, CONRAD HARDER und CHRISTOPH BAUMGARTNER, aber auch neue arrivatiROS wie NOLAS SEIWALD. Leorin und Lukasz Klosterman werden nur in den Ligencharakteren geben.

Das RB Leipzig ist in die Champions League zurückgekehrt, nachdem die RB-Saison ein Tor jede Menge von der Bundesliga dem Sechsten der Gruppe Koin ein Tor Torreiben kommen musste.

YAN DIOMANDE hat ein hervorragend erwiesent Talent und ist bereits auf RBs Rekordtransfer. Christoph Baumgärtner war in der Vorsaison hinter Xavis Simons zurückgeblieben, aber zeigte in der Hinrunde ein ähnliches Niveau wie er letztlich Schalke traf. Bei RB-Nationalteamspieler CONRAD HARDER ist die Ergebnisse im Bundesliga-Start nicht überzeugt. Nach seiner Ankunft durch die Königstransfer konnte Conrad Harder seine Erwartungen nicht erfüllen





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