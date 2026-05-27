RB Leipzig in Südafrika: Training an der Wits-Academy und Anpassung an lokale Gegebenheiten

RB Leipzig ist auf PR-Tour in Johannesburg. Das Team trainiert an der Wits-Academy, musste jedoch wegen unbrauchbarem Rugby-Rasen kurzfristig umplanen. Trainer Ole Werner lobt die Hilfsbereitschaft, während Spieler aufgrund von Infekten fehlen. Höhenlage und Organisation sind Herausforderungen.

RB Leipzig befindet sich derzeit auf einer PR-Tour in Südafrika , um die Marke im Ausland zu stärken. Die Reise führt das Team nach Johannesburg, wo es an der renommierten Wits-Academy trainiert.

Die Witwatersrand-Universität, wie sie offiziell heißt, bietet sportliche Einrichtungen, die jedoch nicht immer den europäischen Standards entsprechen. Die deutsche Mannschaft muss sich mit den landestypischen Eigenheiten arrangieren, was spontanes Umdenken und schnelles Handeln erfordert. In den ersten Stunden der Reise kam es bereits mehrfach vor, dass Busfahrer nicht wie vereinbart zur Abreise erschienen. Mit einem breiten Lächeln und einer Lockerheit, die für deutsche Verhältnisse ungewohnt ist, tauchten sie dann plötzlich doch auf.

Für Liebhaber der Pünktlichkeit mag das nervenaufreibend sein, aber mit Geduld und einer Prise Humor ist es zu meistern. Eine unerwartete Herausforderung bot sich am Dienstag, als die RB-Delegation den ursprünglich vorgesehenen Trainingsplatz besichtigte. Was sie sahen, grenzte an einen schlechten Scherz: Statt eines Fußballfeldes sollten Willi Orban und seine Kollegen auf einem Rugby-Platz trainieren. Der Rasen war völlig unbrauchbar für den Fußball, voller Unebenheiten und Sand.

Kurzerhand wurde der Nebenplatz inspiziert, auf dem normalerweise Uni-Fußball gespielt wird. Er erwies sich als annehmbar, sodass über Nacht ein kurzer Umzug stattfand. Die RB-Banner wurden aufgehängt, Trainingsutensilien umgeräumt, und am Mittwochvormittag konnte die Mannschaft von Trainer Ole Werner erstmals in Johannesburg trainieren. Werner zeigte sich zufrieden: Wir haben einen guten Platz vorgefunden, alle sind sehr warmherzig.

Es ist beeindruckend, wie alle helfen. Die Akklimatisierung steht im Vordergrund, denn am Freitag steht das Testspiel gegen Mamelodi Sundowns an. Werner betont die Höhenlage: Auf 1700 Metern über dem Meeresspiegel muss sich der Körper erst einmal anpassen. Leider fehlen zwei Spieler: Offensivtalent Tidiam Gomis und Außenverteidiger Ridle Baku, beide aufgrund von Infekten.

Baku sagte sogar den Abflug komplett ab und reist nicht nach Südafrika nach. Ein öffentliches Training ist für Donnerstagnachmittag geplant, zu dem zahlreiche Zuschauer erwartet werden. Die Vorfreude ist groß, auch wenn die Organisation nicht reibungslos verlief. Während der Einheit am Mittwoch wurden die Zuschauertribünen gereinigt, die stark mit Sand bedeckt waren.

Trotz der improvisierten Umstände zeigt sich das Team optimistisch. Die Reise dient nicht nur dem Marketing, sondern auch der Teambildung und der Vorbereitung auf die kommende Saison. In Südafrika erleben die Spieler eine andere Welt: die Herzlichkeit der Menschen, die atemberaubende Landschaft und die kulturelle Vielfalt. Der Aufenthalt ist eine wertvolle Erfahrung, die über den Fußball hinausgeht.

RB Leipzig wird sich an die Gegebenheiten anpassen, denn das gehört zu einer professionellen Vorbereitung dazu. Die Fans in Deutschland verfolgen die Reise gespannt und hoffen auf einen erfolgreichen Auftritt gegen die starken Sundowns. So wird die PR-Tour zu einer echten Bewährungsprobe, die das Team enger zusammenschweißt





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