Der Leipziger Fußballklub erhält durch eine clevere Vertragsklausel und das FIFA‑Ausgleichsprogramm massive Geldsummen, obwohl derzeit keine Spiele ausgetragen werden.

RB Leipzig profitiert weiterhin von den finanziellen Ausgleichszahlungen der FIFA, obwohl im Stadion aktuell kein Fußballspiel stattfindet. Seit Donnerstag hat die Weltorganisation für Fußball das Programm gestartet, das den Vereinen für die Freistellung ihrer Nationalspieler Pauschalbeträge auszahlt.

Pro Spieler fließen seit dem ersten Juni täglich elftausend Dollar, und das bis zu einem Tag nach dem offiziellen Ausscheiden aus dem Turnier. Ob der Athlet aktiv auf dem Spielfeld steht oder lediglich auf der Ersatzbank sitzt, macht dabei keinen Unterschied. Die Summen addieren sich schnell, denn allein bis zum Abschluss der Vorrunde hat das Leipziger Team bereits rund zwei Millionen Dollar erhalten, was etwa einundachtzigtausend Euro entspricht.

Dieser Betrag entsteht nicht nur durch die sechs Mitglieder des aktuellen Kaders, die für die Nationalmannschaften berufen wurden, sondern auch durch weitere Regelungen im Vertragssystem. Ein besonders interessanter Fall ist die Situation des niederländischen Spielers, der bis zum dreißigsten Juni an den englischen Klub Sunderland ausgeliehen ist. Normalerweise würde die FIFA{ }Entschädigung bis zu jenem Datum an den englischen Verein gehen, doch dank einer klugen Klausel im Leihvertrag fließt das Geld stattdessen nach Leipzig.

Die Klausel war im vergangenen Jahr vom Sportgeschäftführer Marcel Schäfer gemeinsam mit seiner Abteilung entwickelt worden, um zukünftige Einnahmen zu sichern. Bis zum Ende des Monats hat sich daraus eine Summe von knapp dreihunderttausend Dollar ergeben, die komplett dem deutschen Klub gutgeschrieben wird. Das zeigt, wie wichtig vorausschauende Vertragsgestaltung im Profisport sein kann. Die Höhe der Ausgleichszahlungen ist zudem stark abhängig vom Abschneiden der Nationalteams im jeweiligen Turnier.

Bei der Weltmeisterschaft zwei 0022 in Katar konnte Leipzig bereits über zwei Millionen Dollar einstreichen. Sollte die aktuelle deutsche Nationalmannschaft genauso weit kommen, könnten die Einnahmen weiter ansteigen, selbst wenn einige Spieler wie der Österreicher Xaver Schlager das Team im Sommer verlassen. Schlager hat seinen Vertrag Ende Juni nicht verlängert und wird ab dem ersten Juli ohne neuen Verein als vertragsfrei gelten. In diesem Fall erhalten keine anderen Clubs die zukünftigen Entschädigungsbeträge, was Leipzig einen zusätzlichen finanziellen Vorteil verschaffen kann.

Insgesamt verdeutlicht das Beispiel, wie Vereine von strukturellen Regelungen und klugem Management profitieren können, selbst in Zeiten ohne aktive Spielbetriebe im eigenen Stadion





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