RB Leipzig lehnt 100-Mio-Angebot für Diomande ab

Der FC Leipzig muss tief in die Tasche greifen, um den Flügel-Flitzer zu verpflichten. RB Leipzig hat ein 100-Mio-Angebot für den FC Liverpool abgelehnt und erwartet, dass noch andere Klubs vorstellig werden. Paris Saint-Germain ist auf der Suche nach frischem Blut für die Offensive des Champions-League-Siegers.

Die europäischen Top-Klubs müssen ganz tief in die Tasche greifen, um den Flügel-Flitzer des FC Leipzig zu verpflichten. RB Leipzig hat ein 100-Mio-Angebot für den FC Liverpool abgelehnt, der der erste Top-Klub war, der in Leipzig sein Interesse an einer Verpflichtung von Diomande hinterlegt hat.

Das Angebot betrug 90 Mio. Euro fix plus zehn Millionen mögliche Boni. Die Leipziger erwarten jedoch, dass noch andere Klubs vorstellig werden, insbesondere Paris Saint-Germain, das nach frischem Blut für die Offensive des Champions-League-Siegers sucht. RB Leipzig möchte Diomandé auch in der nächsten Saison in seinen Reihen haben, um nicht nur um eine Champions-League-Qualifikation zu spielen.

Frühestens ab 120 Mio. Euro würde man wohl ins Grübeln geraten. Liverpool und PSG führen intensive Gespräche mit Diomandés Berater-Agentur Roc Nation, aber er wäre bei beiden Klubs nichts abgeneigt. Diomande hatte vor wenigen Monaten erklärt, ein Fan der Reds zu sein, zuletzt aber auch PSG eine Liebeserklärung gegeben.

Die RB-Verantwortlichen dürften schlaflose Nächte angesichts der langen Vertragslaufzeit (bis 2030) und einer nicht vorhandenen Ausstiegsklausel haben. Sportgeschäftsführer Marcel Schäfer sagt, dass sie bei gar keiner Summe Ja sagen müssen, da Yan keine Ausstiegsklausel hat und sie somit auf dem Fahrersitz sitzen und alle anderen auf der Rückbank





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