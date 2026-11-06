RB Leipzig löst Taubenplage in der Red Bull Arena mit Augsburger Modell

RB Leipzig befreit die Red Bull Arena von Tauben. Ein neues Modell aus Augsburg reduziert die Population nachhaltig durch Brut-Ersatz. Jetzt alle Details.

RB Leipzig hat ein langjähriges Problem an der Red Bull Arena gelöst: Die seit Jahren vorhandene Taubenplage ist seit diesem Herbst dauerhaft verschwunden. Während andere Bundesligisten weiterhin vergeblich gegen die Tiere kämpfen, setzt der Verein nun auf eine ungewöhnliche, nachhaltige Maßnahme. Diese kommt direkt aus Augsburg, der Stadt des Gegnervereins für das kommende Spiel am Samstag um 15.30 Uhr.

Augsburger Modell als Lösung

Seit Saisonbeginn nutzt RB Leipzig den sogenannten Augsburger Taubenschlag. Dieses Konzept wurde einst in der Fuggerstadt entwickelt und wird mittlerweile deutschlandweit gezielt angewendet. Die Vögel werden an betreute Orte gelockt, dort mit Futter versorgt und fachgerecht gepflegt. Die neue Tauben-Oase präsentiert sich als silbergraues Mini-Haus auf einem Anhänger am Stadionaufgang der Red Bull Arena. Diese einfache Struktur schützt den Rasen effektiv vor den Exkrementen und den Schäden, die die Tiere anrichten.

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Nachhaltige Reduzierung der Population

Der entscheidende Clou dieser Methode liegt in der langfristigen Reduzierung der Vogelzahl. Neben der Bereitstellung von Futter enthält das Innere des Schlags spezielle Brutnester. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Austausch der Eier: Die im Nest gelegten Eier werden durch Attrappen ersetzt. Durch diesen Mechanismus wird die Vermehrung der Tiere effektiv gestoppt. Die Erfahrung zeigt, dass diese Lösung deutlich erfolgreicher ist als zahlreiche, zuvor angewandte Methoden, die scheiterten.

Vergleich mit gescheiterten Vorversuchen

Die Liste der früheren Versuche, die unbeliebten Besucher aus dem Stadion zu vertreiben, ist lang und umfasst mehr als zehn Jahre an Experimenten. Man probierte alles von Leckerlis über Fallen bis hin zum Einsatz von Falken, die über der Arena kreisten und Jagd auf die Flattermänner machten. Auch eine Vergrämungsanlage mit akustischen Signalen kam zum Einsatz. Alle diese kreativen Lösungsansätze blieben letztlich erfolglos und haben das Problem nicht dauerhaft lösen können.

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Wirkung auf das Stadiongelände

Das neue System sorgt dafür, dass sich die Tiere nicht mehr auf dem Spielfeld oder den Tribünen aufhalten. Selbst während der Spiele lassen sie sich beim Picken am Futter nicht stören, solange sie an ihrem zugewiesenen Platz sind. Die taubenfreie Zone auf dem Stadionrasen ist damit ein großer Erfolg für das Stadionmanagement und die Fans. Die Vögel fühlen sich auf dem Rasen pudelwohl, wenn es draußen kalt und das Futter knapp wird. Mit dem neuen Modell bleibt diese Präsenz aber auf den geschützten Bereich beschränkt.

Ausblick auf das Spiel am Samstag

Für das kommende Spiel am Samstag um 15.30 Uhr gegen den Verein aus Augsburg steht nun alles andere im Mittelpunkt als die Taubenproblematik. Die erfolgreiche Implementierung des Augsburger Modells zeigt, dass kooperative Ansätze und bewährte Techniken aus anderen Regionen der Bundesliga fruchtbar sein können. RB Leipzig hat damit einen Standard gesetzt, der möglicherweise auch andere Vereine inspiriert. Die Red Bull Arena kann nun beruhigt und ohne lästige Gäste am Spielgeschehen teilnehmen. Die nachhaltige Lösung wird voraussichtlich auch in den folgenden Wintermonaten ihre Wirkung entfalten und den Rasen sauber halten.