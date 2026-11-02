RB Leipzig: Lukas Klostermann nach Bayern-Pleite ausgeschlossen

Nach der 1:6-Niederlage gegen Bayern München verliert Lukas Klostermann seinen Platz. Trainer Demichelis setzt auf Rotation, während der Abwehrspieler kaltgestellt wird.

Nach den schwerwiegenden Niederlagen in der Liga in München mit 1:6 und in der Champions League in Madrid mit 1:4 hat sich RB Leipzig wieder auf Erfolgskurs gefunden. Das Team verbuchte in den letzten drei Pflichtspielen drei Siege, wofür eine breite Mannschaftsleistung verantwortlich ist. Trainer Martin Demichelis, 45 Jahre alt, setzte gegen Elversberg mit 4:0, in Essen mit 2:1 und auf Schalke mit 2:0 insgesamt 21 verschiedene Spieler ein.

Klostermann nach Bayern-Debakel außen vor

Ein klares Signal des argentinischen Trainers ist, dass jeder Spieler gebraucht wird, zumindest theoretisch. Ausgerechnet ein ehemaliger DFB-Star ist in der vergangenen Woche wieder komplett verschwunden. Lukas Klostermann, 30 Jahre alt und früherer Nationalspieler mit 22 Einsätzen, ist der große Verlierer des Debakels beim FC Bayern. Er darfte vor zwei Wochen in München erstmals in dieser Saison von Beginn an spielen, lieferte aber keine überzeugende Leistung ab.

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Kritik an Defensivschwäche und Auswechslung

Bei den ersten beiden Gegentreffern wirkte Klostermann defensiv unsicher. Auch die Treffer zum 0:4 und 0:5 gingen über seine Seite. In der 59. Minute war dann Schluss für den Rechtsverteidiger. Lothar Matthäus, 65 Jahre alt und Sky-Experte, analysierte später, dass man den Spieler eigentlich nach 20 oder 30 Minuten hätte nehmen sollen, um ihn zu schützen. Trainer Demichelis kommentierte die Leistung öffentlich nicht, schützte Klostermann also zumindest im Wortlaut.

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Rotation als strategische Entscheidung des Trainers

Obwohl Demichelis öffentlich schwieg, zog er offensichtlich Konsequenzen. Beim Königsklassenduell vier Tage später in Madrid gehörte der Rechtsverteidiger immerhin noch zum Kader. In den folgenden drei Spielen war er jedoch komplett kaltgestellt. Klostermann zählte nicht einmal mehr zum Aufgebot der Mannschaft. Dies geschah nach Informationen der Bild-Zeitung als eine sportliche Entscheidung.

Unsicherheit über die sportliche Zukunft des Spielers

Die sportliche Führung von Leipzig hat die Konkurrenten Klostermanns stärker eingeschätzt. Es bleibt offen, ob Lukas Klostermann unter Martin Demichelis noch einmal eine Chance bekommen wird. Die Klub-Chefs hatten bisher das Urgestein unterstützt, doch die aktuelle Formkurve und die Defensivprobleme haben die Situation für den 30-Jährigen verändert. Die Rotation scheint nun feste Praxis zu sein, um die Schwächen der vergangenen Spiele auszugleichen und die Stabilität der Abwehr neu zu definieren.