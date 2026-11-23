RB Leipzig verliert mit Castello Lukeba einen Schlüsselspieler vor der Champions-League-Pflicht. Martin Demichelis setzt auf Ersatzmann Maxime Esteve, der seine Chancen nutzen muss, um die Defensivstabilität im europäischen Bewerb zu sichern.

RB Leipzig steht vor einer dringenden Defensivherausforderung im Rahmen der Champions League, da der Sieg gegen Lens zur Pflicht geworden ist. Trainer Martin Demichelis (45) muss sein Aufgebote kurzfristig umstrukturieren, da die Offensivkraft zwar vorhanden ist, aber ein zentraler Pfeiler der letzten Wochen für das Spiel am Dienstag um 21 Uhr auf DAZN nicht verfügbar ist.

Ausfall von Lukeba gefährdet Stabilität

Die Kaderproblematik verschärft sich durch den Ausfall von Castello Lukeba (23), der sich am vergangenen Wochenende während des 5:1-Siegs bei Union Berlin eine Knieprellung zugezogen hat. Trainer Martin Demichelis bestätigte die Schwere der Verletzung, indem er erklärte, dass der 23-jährige Franzose sowohl für das Champions-League-Spiel als auch für die Begegnung am Wochenende gegen Freiburg im Breisgau ausfallen wird. Diese Nachricht ist für die Leipziger particularly bitter, da die Abwehrreihe mit Lukeba in der Startelf in dieser Saison eine außergewöhnliche Konstanz zeigte.

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Die statistische Bilanz unterstreicht die Wichtigkeit des Abwehrstars: Leipzig verlor in der laufenden Spielzeit nur ein einziges Ligaspiel mit Lukeba als Stammspieler, wobei dieses mit 1:6 beim FC Bayern München verloren ging. In allen anderen Partien, einschließlich der Auftritte im DFB-Pokal, sicherte der 23-Jährige mit seiner Leistung den dreifachen Punktewinn und trug maßgeblich zur Defensive-Hygiene des Teams bei.

Maxime Esteve übernimmt Verantwortung

Als direkter Ersatz für den verletzten Lukeba rückt Maxime Esteve (24) nun in die Startelf. Trainer Martin Demichelis gab klar zu verstehen, dass Esteve seine Chance erhält, um die Defensivreihe zu stabilisieren. Diese Entscheidung ist von besonderer Bedeutung, da der 24-jährige Franzose seit seinem Transfer zu RB Leipzig im Sommer des Vorjahres noch nicht vollständig in die Mannschaftsstruktur integriert ist und bisher kaum Spielpraxis in der Anfangself gesammelt hat.

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Die vergangene Spielzeit des 24-Jährigen war geprägt von wenigen Startelfeinsätzen, von denen er lediglich dreimal von Beginn an auf dem Platz stand. Dabei konnte der Verteidiger, der zuvor für Burnley auflief, nur einen einzigen dieser drei Auftritte ohne Niederlage beenden. Zwei der drei Starts endeten mit Niederlagen für RB Leipzig, was die Unsicherheit in der Abwehr bei einer solchen Personalie erhöht.

Historische Bilanz und zukünftige Herausforderungen

Die Erwartungen an Maxime Esteve sind hoch, da jede weitere defensive Schwäche im europäischen Bewerb teuer bezahlt werden könnte. Seine Performance im Testspiel gegen Mladá Boleslav, das mit 4:5 verloren ging, diente als wenig ermutigender Vorgeschmack auf seine neue Verantwortung. In jenem Freundschaftsspiel fiel der 24-Jährige nicht nur durch eine geringe Ballgewinnquote auf, sondern war auch an mindestens einem schwerwiegenden defensiven Patzer beteiligt, der zu einem Gegentor führte.

Die körperliche Präsenz des 24-Jährigen wurde durch einen kuriosen Zwischenfall im selben Testspiel zusätzlich belastet, bei dem die Hose des Verteidigers riss. Trotz dieser kleineren Anekdoten bleibt die fachliche Bewertung kritisch: Der 24-Jährige muss nun beweisen, dass er die hohe Stabilität, die sein Vorgänger Lukeba bot, zumindest annähernd ersetzen kann. Das anstehende Spiel gegen Lens am Dienstag um 21 Uhr stellt somit eine ultimative Bewährungsprobe für die umgebaute Defensive von RB Leipzig dar, die keine Fehler mehr dulden kann.