RB Leipzig: Machtkampf um Trainer Ole Werner

Jürgen Klopp hat sich für eine Trennung von Trainer Ole Werner ausgesprochen, während Leipzigs Vereinsführung andere Pläne hat. Ein kühles Verhältnis zwischen der Global-Soccer-Abteilung des Brause-Konzern und Werner sowie Bedenken bezüglich der sportlichen Zukunft des Klubs unter Werner spielen eine Rolle. Marcel Schäfer, Leipzigs Sport-Geschäftsführer, hat mit Werner sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung anstreben, aber konkrete Gespräche sind bislang noch nicht erfolgt. Sollte Werner aufgrund des angeblichen Rats von Klopp und Co. oder eigener Unruhe den Trainerposten verlassen, bleibt abzuwarten, ob er den Abgang forciert.

Bei Bundesligist RB Leipzig deutet sich laut 'Sky' ein interner Machtkampf um Trainer Ole Werner an. Jürgen Klopp soll sich für eine Trennung vom Coach ausgesprochen haben, Leipzigs Vereinsführung hat andere Pläne.

Grund dafür soll unter anderem ein kühles Verhältnis zwischen der Global-Soccer-Abteilung des Brause-Konzern und Trainer Werner sein. Zudem gibt es wohl Bedenken bezüglich der sportlichen Zukunft des Klubs unter Werner. Als Head of Global Soccer bei Red Bull und den Verantwortlichen bei RB Leipzig soll es jedoch bislang keine Einigkeit bei der Betrachtung der Personalie Werner gegeben haben. Zuletzt wurde berichtet, dass Leipzigs Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer mit Werner sogar eine vorzeitige Vertragsverlängerung anstrebe.

Doch konkrete Gespräche soll es dahingehend bislang noch nicht gegeben haben. Vielmehr müsse Schäfer nun aufgrund des angeblichen Rats von Klopp und Co. zur Trennung von Werner eruieren, ob er sich weiterhin zum offensichtlich intern in der Kritik stehenden Trainer bekennt.

Zudem bleibe auch abzuwarten, ob nicht Werner selbst aufgrund der anhaltenden Unruhe möglicherweise die Reißleine zieht und von sich aus einen Abgang forciert. Der Vertrag des 38-Jährigen läuft noch bis zum zum 30. Juni 2027. Werner wechselte im Sommer 2025 nach Leipzig, war aber wohl schon damals nicht der absolute Wunschkandidat der Sachsen.

Allerdings handelte sich Leipzig zuvor einige Absagen ein, weshalb die Wahl letztlich auf Werner fiel, der zuvor bei..





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