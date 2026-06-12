RB Leipzig: Martin Demichelis soll neuer Trainer werden

RB Leipzig steht vor einer großen Personalentscheidung. Trainer Ole Werner muss nach Medienberichten seinen Posten räumen, ein ehemaliger Star des FC Bayern soll sein Nachfolger werden. Wie die spanische Zeitung 'Marca' berichtet, soll der ehemalige Bundesligaprofi Martin Demichelis neuer Coach bei den Sachsen werden.

RB Leipzig steht offenbar vor einer großen Personalentscheidung. Trainer Ole Werner muss nach Medienberichten seinen Posten räumen, ein ehemaliger Star des FC Bayern soll sein Nachfolger werden.

Wie die spanische Zeitung 'Marca' berichtet, soll der ehemalige Bundesligaprofi Martin Demichelis neuer Coach bei den Sachsen werden. Der 45-jährige Argentinier, der zwischen Sommer 2003 und Januar 2011 für den FC Bayern spielte, soll die Nachfolge von Werner antreten.

Allerdings verfügt Demichelis über eine Ausstiegsklausel, die Leipzig ziehen werde. Demichelis hatte das Traineramt auf der Balearen-Insel Mallorca erst im März übernommen, konnte den Abstieg in die zweite Liga aber nicht verhindern. Wie 'Sky' und 'Bild' berichteten, waren die beiden mächtigen Männer im RB-Kosmos nicht von Werners Arbeit überzeugt, trotz Platz drei in der Bundesliga. Sie seien der Meinung gewesen, dass bei den Ergebnissen der Sachsen zu viel Zufall im Spiel gewesen sei.

Vor seiner Zeit auf Mallorca war Demichelis unter anderem Trainer beim mexikanischen Klub CF Monterrey und beim argentinischen Spitzenverein River Plate. Zwischen 2019 und 2022 trainierte er zudem zunächst die U19 und später die zweite Mannschaft des FC Bayern





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