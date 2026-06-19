RB Leipzig: Martin Demichelis wird Trainer

Der Ex-Bayern-Star und Trainer von RCD Mallorca ist beim Bundesliga-Klub absoluter Wunschkandidat. Die Verhandlungen laufen auf Hochtouren, und seine Berater sind bereits im Trainingszentrum.

Während bei RB Leipzig die Verhandlungen mit Martin Demichelis bereits auf Hochtouren laufen, ist der Ex-Bayern-Star und Trainer von RCD Mallorca beim Bundesliga -Klub absoluter Wunschkandidat.

Demichelis, der 45 Jahre alt ist, ist am Mittwoch beim Padel-Tennis auf Mallorca gewesen. Seine Berater sind bereits im Trainingszentrum am Cottaweg und handeln die finalen Details vor der Vertragsunterschrift aus. Ist alles geklärt, wird dann auch Demichelis' Ausstiegsklausel in Höhe von 3 Mio. Euro in Mallorca aktiviert.

Was in den entscheidenden Gesprächen nach Informationen von BILD noch geklärt werden muss, sind die Assistenten des früheren argentinischen Weltklasse-Verteidigers. Klar ist, dass Torwart-Trainer Frederik Gößling seine Arbeit fortsetzen wird. Demichelis soll seine Co-Trainer aus Mallorca nicht mitbringen. Diese Entscheidung könnte einem noch in Leipzig lebenden Fan Hoffnung machen.

Intern wird der Standard-Trainer gern behalten, da seine Arbeit in der vergangenen Saison gewertet wird. Er wurde vergangenen Sommer unabhängig von Werner und seinen Co-Trainern verpflichtet





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