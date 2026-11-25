Ein Schicksalsschlag für RB Leipzig: Innenverteidiger Maxime Estève zog sich in der Champions League gegen Lens eine Verletzung zu. Trainer Martin Demichelis hofft auf einen Einsatz am Wochenende im wichtigen Liga-Duell gegen SC Freiburg.

Das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und dem SC Freiburg droht durch eine schwere Verletzung in der Defensive belastet zu werden. Kurz vor dem wichtigen Ligakampf erlitt der Innenverteidiger Maxime Estève beim 3:1-Sieg im Champions League -Auftakt gegen Lens einen Rückschlag. Trainer Martin Demichelis zeigte sich zwar optimistisch bezüglich einer Rückkehr am Sonntag, gab jedoch zu, dass eine Teilnahme nicht garantiert ist. Diese Unsicherheit verstärkt die angespannte Lage in der Defensive des Leipziger Teams bereits vor dem Derby.

Verletzungsdetails und Spielanalyse

Das Unheil nahm seinen Lauf, nachdem Estève in das Aufgebot gegen Lens rückte. Der 24-jährige Franzose absolvierte erst sein viertes Spiel von Beginn an und präsentierte sich dabei äußerst stark. Kapitän David Raum lobte die Leistung seines neuen Mitspielers ausführlich und betonte, dass Estève gefühlt jeden Zweikampf in der ersten Halbzeit gewann. Auch der Trainer bestätigte nach dem Spiel, dass der Neuzugang aus dem Sommer eine gute erste Hälfte absolvierte.

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Trotz des starken Starts musste Estève die Partie jedoch vorzeitig verlassen. Demichelis erklärte, dass der Verteidiger bereits in der ersten Halbzeit Beschwerden im Oberschenkel meldete. Es bestand die Absprache, dass Estève weiter spielt, sollte er sich wohlfühlen, sich aber sofort meldet, wenn die Schmerzen zunehmen. In der zweiten Halbzeit verstärkte sich die Symptomatik nach einer konkreten Aktion dermaßen, dass ein Weiterkommen für den Spieler nicht mehr möglich war.

Trainereiinschätzung und Regeneration

Trainer Martin Demichelis versuchte, die negative Nachricht abzufedern, indem er auf die lange Regenerationsphase verwies. Er äußerte die Hoffnung, dass es sich nicht um eine gravierende Verletzung handelt und die fünf Tage bis zum kommenden Sonntag ausreichen könnten. Die Einschätzung des Coaches klingt vorsichtig, aber nicht hoffnungslos. Er gab an, dass es gut laufen könnte, sodass Estève am Sonntag im Kader stehen würde.

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Die Unsicherheit bleibt jedoch bestehen. Die Möglichkeit einer Nichtteilnahme hängt stark von der körperlichen Entwicklung in den nächsten Tagen ab. Die Verletzung von Estève fällt in einen Zeitraum, in dem Leipzig besonders tief in der Innenverteidigung belastet ist. Mit dem SC Freiburg trifft das Team auf einen Gegner, der nur von Bayern München und Bayer 04 Leverkusen in der Liga mehr Tore erzielt hat. Eine schwache Defensive könnte hier teuer bezahlt werden.

Alternative Optionen und personelle Engpässe

Für den Fall, dass Estève nicht fit wird, hat das Trainerteam bereits einen direkten Ersatz parat. Nicolas Seiwald rückte im Spiel gegen Lens für Estève nach und spielte die verbleibende Zeit. Der 25-jährige Österreicher kennt die Rolle des Innenverteidigers gut, da er in der vergangenen Saison bereits mehrfach als Aushilfe einsprang und somit über passende Erfahrung verfügt. Seine Konstanz war im Champions-Light-Auftritt gegen die Franzosen deutlich spürbar.

Weitere Optionen sind aktuell jedoch mit Risiken behaftet. Lukas Klostermann, ein gelernter Innenverteidiger, stand in dieser Saison bisher nur einmal in der Liga auf dem Platz. Bei der 1:6-Niederlage gegen Bayern München präsentierte sich der 30-Jährige nicht in seiner besten Form und kam im weiteren Verlauf der Partie nicht wieder zurück. Diese schwache Leistung hat seinen Stammplatz und seine Spielform vorerst beeinträchtigt.

Auch Abdoul Koné, ein weiterer Neuzugang aus dem Sommer, kann aktuell nicht als verlässlicher Rückhalt gelten. Der 21-jährige Franzose war lange Zeit verletzt und steht unter Demichelis nur bedingt zur Verfügung. In der bisherigen Saison kam er auf insgesamt nur 20 Minuten Spielzeit, aufgeteilt auf zwei Kurzeinsätze. Zuletzt war er nicht einmal mehr im Spieltagskader, was seine aktuelle Fitness und Integration in das System unterstreicht.

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Auswirkungen auf das Derby gegen Freiburg

Die verpatzte Innenverteidigungssituation stellt RB Leipzig vor eine taktische Herausforderung im Spitzenspiel. Der SC Freiburg hat sich offensiv stark positioniert und nutzt die vielen erzielten Tore als Druckmittel. Leipzig muss sicherstellen, dass die Defensive stabil bleibt, um den Anschluss in der Tabelle nicht zu verlieren. Die Verfügbarkeit von Estève ist daher ein Schlüsselfaktor für den Erfolg am kommenden Wochenende.

Die Medien und Fans beobachten die Entwicklung rund um Estèves Genesung genau. Jeder Tag der Pause ist wichtig, um die Vollständigkeit für das höchste Spiel im nationalen Wettbewerb wiederherzustellen. Sollte Estève nicht fit werden, muss Nicolas Seiwald unter hohem Druck stehen und sofortige Höchstleistungen abrufen. Die Qualität der Defensive wird über den weiteren Verlauf der Saison entscheidend mitbestimmen.