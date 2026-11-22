Nach dem 5:1 gegen Union Berlin liegt RB Leipzig nur drei Punkte hinter Spitzenreiter Dortmund. Martin Demichelis' Team nutzt die Schwächephase der Bayern im Titelkampf.

RB Leipzig hat mit einem klaren 5:1-Sieg gegen Union Berlin den vierten Erfolg in Folge gefeiert. Das Ergebnis verschafft dem Verein unter Trainer Martin Demichelis nun die Position als Team mit der besten Offensive der Liga. Mit insgesamt 32 Toren in zehn Spielen holt das Team nur noch drei Punkte auf den Tabellenführer Borussia Dortmund.

Trainerwechsel und Offensivstärke

Oliver Mintzlaff hatte vor rund zwei Jahren noch kritisiert, dass die Mannschaft versäumt, Chancen im Meisterschaftskampf zu nutzen. Diese strategische Lücke scheint sich in der aktuellen Saison geschlossen zu haben. Während die FC Bayern München mit Verletzungssorgen um Harry Kane und internen Konflikten um Jamal Musiala kämpfen, setzt RB Leipzig auf eine konsequent gesteigerte Intensität. Der Wechsel von Ole Werner zu Martin Demichelis im Sommer zahlt sich aus.

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Die Offensive wirkt durch die Kombination aus individuellen Stärken und taktischer Disziplin extrem gefährlich. Drei Spieler gelten als unmittelbare Gamechanger für das Angriffsspiel: der 22-jährige Brajan Gruda, der 27-jährige Christoph Baumgartner und der 22-jährige Antonio Nusa. Zusätzlich trägt Romulo mit seiner Arbeit im Pressing entscheidend zur strukturellen Stabilität bei. Auf der Bank stehen potenzielle Starter wie Christopher Nkunku, Rocco Reitz und Tidiam Gomis bereit.

Wahrnehmung im Titelrennen

Christoph Baumgartner zeigt sich dennoch besonnen in Bezug auf die aktuelle Tabellenkonstellation. Er verweist darauf, dass die Chance auf die Meisterschaft erst dann als realer Faktor gilt, wenn die Mannschaft auch am 30. Spieltag noch in der Spitzengruppe steht. Die aktuelle Schwächephase der Bayern wird als vorübergehende Phase wahrgenommen, die für RB Leipzig bedeutende Wochen zur Punktstabilisierung einfordert. Ein positives Ergebnis im April würde die Diskussion über die Tabellenführung neu entfachen.

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Ridle Baku betont ebenfalls die lange Distanz bis zum Saisonende. Die Mannschaft konzentriert sich ausschließlich auf die eigenen Leistungen und die Sammlung der notwendigen Punkte. Auch Borussia Dortmund arbeite an seinen Aufgaben, weshalb eine voreilige Einordnung der Tabellenstände als unangemessen gilt. Der Fokus liegt darauf, die eigene Form beizubehalten, bevor die finale Abrechnung stattfindet.

Nächste Pflichtspiele und Kaderfragen

Bevor die Bundesliga-Partien fortgesetzt werden, steht am Dienstag um 21 Uhr ein wichtiges Spiel in der Champions League an. RB Leipzig muss dort gegen Lens antreten, um die Qualifikation für die nächste Runde sicherzustellen. Dieses Spiel wird live auf DAZN übertragen. Der Sieg gegen Union Berlin hat jedoch kleine Fragen zur Verfügbarkeit der Schlüsselspieler aufgeworfen.

Christoph Baumgartner zog sich bei einer Elfmeter-Szene leichte Blessuren zu. Auch Brajan Gruda zeigte nach seinem Tor Anzeichen einer körperlichen Überlastung, da er bereits vor dem Treffer umknickte. Beide Spieler könnten für das anstehende Champions-League-Spiel gegen Lens eine Schonfrist erhalten, um ihre Einsatzfähigkeit für die folgenden Bundesligawochen zu erhalten. Die Vereinsführung um Oliver Mintzlaff erwartet, dass das Team diese Herausforderung gut meistert.